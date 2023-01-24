"UMUDUM VAR"



Öte yandan 'Spice Girls'in üyelerinden Mel C'nin, yıllar önce kendi markasını kuran ve zaman geçtikçe gruptan uzaklaşan Victoria Beckham ile yakında yeniden bir araya geleceğine dair umudu olduğunu ifade etmişti.



Mel C, Beckham ile ilgili konuşarak, "Parçalara ayrılıyoruz. Fakat onun bir noktada bize katılacağını düşünmeyi seviyoruz" demişti.