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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Victoria Beckham tek şarkı söylemeden servet kazandı

Eski 'Spice Girls' üyesi ve modacı Victoria Beckham, müzik grubunun yeniden bir araya geldiği 2019'dan beri tek şarkı bile söylemeden 2 milyon sterlin (yaklaşık 46 milyon TL) kazandı

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  • Victoria Beckham tek şarkı söylemeden servet kazandı - Magazin haberleri

    Victoria Beckham'ın müzik şirketinin, 2020'de 403 bin sterlin (yaklaşık 9 milyon TL), 2021'de 703 bin sterlin (yaklaşık 16 milyon TL) gelir elde ettiği ortaya çıktı.

    1990'ların ünlü pop müzik grubu 'Spice Girls'ün 2019'da bir araya gelerek turneye çıkması, sahnelere dönmemesine rağmen Beckham'a 1 milyon sterlin (yaklaşık 23 milyon TL) kazandırdı.
  • Victoria Beckham tek şarkı söylemeden servet kazandı - Magazin haberleri

    GELİRLERDEN PAY ALMA HAKKINA SAHİP

    Beckham hâlâ grubun bir üyesi sayılıyor fakat para kazanması için sahneye çıkması gerekmiyor. Victoria Beckham'ın müzik şirketi, konserlerden elde edilen ciro, lisans anlaşmaları ve ticari satış gelirlerinden pay alma hakkına sahip...
  • Victoria Beckham tek şarkı söylemeden servet kazandı - Magazin haberleri

    TÜM ZAMANLARIN EN ÇOK SATIŞ YAPAN KADIN MÜZİK GRUBU

    İlk çıktıklarında şarkıları Birleşik Krallık müzik listelerinden düşmeyen 'Spice Girls', 1994'ten bu yana 100 milyondan fazla albüm satarak, tüm zamanların en çok satış yapan kadın müzik grubu olmuştu.
  • Victoria Beckham tek şarkı söylemeden servet kazandı - Magazin haberleri

    MODAEVİ ZARAR ETMİŞTİ

    2000'lerde dağılan grup, 2019'da 'Spice World Tour' adlı dünya turnesiyle müziğe geri dönmüştü fakat artık moda kariyerine öncelik veren Victoria Beckham, arkadaşlarına katılmamıştı.

    Ayrıca Beckham'ın modaevi geçen yıl 6,3 milyon sterlin (yaklaşık 147 milyon TL) zarar etmişti.
  • Victoria Beckham tek şarkı söylemeden servet kazandı - Magazin haberleri

    "UMUDUM VAR"

    Öte yandan 'Spice Girls'in üyelerinden Mel C'nin, yıllar önce kendi markasını kuran ve zaman geçtikçe gruptan uzaklaşan Victoria Beckham ile yakında yeniden bir araya geleceğine dair umudu olduğunu ifade etmişti.

    Mel C, Beckham ile ilgili konuşarak, "Parçalara ayrılıyoruz. Fakat onun bir noktada bize katılacağını düşünmeyi seviyoruz" demişti.
  • Victoria Beckham tek şarkı söylemeden servet kazandı - Magazin haberleri

    Bir dönem Beckham'ın da bulunduğu 'Spice Girls' grubunda, Emma Bunton, Geri Horner, Mel B ve Mel C gibi şarkıcılar yer alıyor.

    Fotoğraflar: AP, Reuters

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