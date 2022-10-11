Videosu 9.6 milyon izlendi... 'Gizemli mezar' ilçeyi ikiye böldü

MEZAR 2 ASIRLIK, 2 FARKLI RİVAYET VAR

İnegöl Belediyesi yetkilileri de söz konusu yerde bir mezar olduğunu, ancak kimin gömülü bulunduğunun bilinmediğini belirtti. Halk arasında 'gelin mezarı' olarak bilinen mezarın 2 asırlık olduğunu ve 2 farklı rivayet bulunduğunu ifade eden yetkililer, bunlardan birinin 'Kızı sevdiğine değil; başka birine vermişler. Kızın sevdiği de gelmiş hem damadı hem de kızı vurmuş. Kız da o bölgeye defnedilmiş', bir diğerinin ise sosyal medyada da paylaşıldığı gibi 'Gelin evlendiği akşam vefat etmiş ve defnedilmiş' olduğunu söyledi.