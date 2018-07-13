Vikingur Reykjavik - Keflavik maçı öncesi rakamlar

İzlanda Urvalsdeild heyecanı devam ediyor. Vikingur Reykjavik, 13 Temmuz 2018 Cuma günü Keflavik takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 21:30. 15 puanlı Vikingur Reykjavik 7. sırada bulunuyor, Keflavik 3 puana sahip ve 12. sırada. Ev sahibi Vikingur Reykjavik, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Keflavik, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 112 kodlu maçı oynayanlar; Vikingur Reykjavik galibiyet oranı 1.40, beraberlik oranı 3.75, Keflavik galibiyet oranı 4.60.

Vikingur Reykjavik son haftadaki Haukar müsabasında 2-2 berabere kaldı.

Keflavik, KA Akureyri karşılaşmaında 3-0 yenildi.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Vikingur Reykjavik, 4 gol attı ve 4 gol yedi.

Keflavik ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Keflavik, 4 gol atarken 7 gol yedi.