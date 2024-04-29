Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor Futbol Dünya Futbolu Vincenzo Montella'dan Fatih Terim'e ziyaret - Futbol Haberleri

        Vincenzo Montella'dan Fatih Terim'e ziyaret

        A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, teknik direktörlüğünü Fatih Terim'in yaptığı ve milli futbolcu Samet Akaydin'in top koşturduğu Panathinaikos'u ziyaret etti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.04.2024 - 21:20 Güncelleme: 29.04.2024 - 21:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Yunanistan'ın Panathinaikos takımının teknik direktörlüğünü yapan Fatih Terim'i Atina'da ziyaret etti.

        2

        Montella, eski A Milli Takım Teknik Direktörü Terim ile milli takımdan Türk, İtalyan ve Yunan futboluna uzanan geniş yelpazede baş başa bir görüşme gerçekleştirdi.

        3

        Montella, daha sonra takımın antrenmanını takip etti ve A Milli Takım oyuncularından Samet Akaydın ile görüştü. İtalyan teknik adam, Fiorentina'da görev yaptığı dönemdeki oyuncularından olan, şimdi ise Panathinaikos'ta forma giyen Bartlomiej Dragowski ve Vitor Hugo ile bir süre sohbet etti.

        4

        Antrenmanın ardından öğle yemeğini de Terim ve teknik ekibi ile yiyen Montella, daha sonra tesislerden ayrıldı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Seçim sonuçları ve yeni anayasa ele alındı
        Seçim sonuçları ve yeni anayasa ele alındı
        Öğretmenlere görev yerlerine dönüş hakkı
        Öğretmenlere görev yerlerine dönüş hakkı
        Müsavat Dervişoğlu: 'Parlamenter sistem' ile gelinirse tartışırız
        Müsavat Dervişoğlu: 'Parlamenter sistem' ile gelinirse tartışırız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özel görüşmesinde tarih belli oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özel görüşmesinde tarih belli oldu
        "İsrail evlere patlayıcı tuzaklıyor"
        "İsrail evlere patlayıcı tuzaklıyor"
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Dina'nın gizemli ölümü!
        Dina'nın gizemli ölümü!
        'Yumurtalı otoban çetesi' iddiasına açıklama
        'Yumurtalı otoban çetesi' iddiasına açıklama
        Beşiktaş'ın Avrupa'ya katılma denklemi
        Beşiktaş'ın Avrupa'ya katılma denklemi
        Kenya'da baraj çöktü: 45 kişi öldü
        Kenya'da baraj çöktü: 45 kişi öldü
        Ankaraspor - Nazilli Belediyespor maçına inceleme
        Ankaraspor - Nazilli Belediyespor maçına inceleme
        "Daha önce görmedik..." Aynı anda 15 tane oluştu! Kâbus gibi!
        "Daha önce görmedik..." Aynı anda 15 tane oluştu! Kâbus gibi!
        Ünlü oyuncu gözaltına alındı
        Ünlü oyuncu gözaltına alındı
        OtoTekno 2'nci bölümüyle ekrana geldi
        OtoTekno 2'nci bölümüyle ekrana geldi
        Çekimlere nihayet başladı
        Çekimlere nihayet başladı
        Resimlerdeki hataları bulabilir misiniz?
        Resimlerdeki hataları bulabilir misiniz?
        Şampiyonluk yolunda kalan maçlar!
        Şampiyonluk yolunda kalan maçlar!
        Fatih Terim'e büyük tepki!
        Fatih Terim'e büyük tepki!
        Otomobilin kalbi Pekin'de attı
        Otomobilin kalbi Pekin'de attı
        İşte Avrupa'nın en güzel kokan 10 şehri!
        İşte Avrupa'nın en güzel kokan 10 şehri!