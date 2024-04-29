Vincenzo Montella'dan Fatih Terim'e ziyaret

Montella, daha sonra takımın antrenmanını takip etti ve A Milli Takım oyuncularından Samet Akaydın ile görüştü. İtalyan teknik adam, Fiorentina'da görev yaptığı dönemdeki oyuncularından olan, şimdi ise Panathinaikos'ta forma giyen Bartlomiej Dragowski ve Vitor Hugo ile bir süre sohbet etti.