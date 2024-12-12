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        Haberler Bilgi Yaşam Vişneli irmik tatlısı tarifi: Vişneli irmik tatlısı nasıl yapılır, malzemeleri neler?

        Vişneli irmik tatlısı tarifi: Vişneli irmik tatlısı nasıl yapılır, malzemeleri neler?

        Yılın her mevsimimde tüketilebilen lezzetli bir tatlı arayışındaysanız vişneli irmik tatlısını tercih edebilirsiniz. Özellikle ağır ve şerbetli tatlılar yerine alternatif bir tat arayanların damak zevkine hitap edebilecek bu tatlının yapımı da bir o kadar kolay! Vişneli irmik tatlısı tarifi: Vişneli irmik tatlısı nasıl yapılır, malzemeleri neler? İşte, detaylar.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.12.2024 - 17:00 Güncelleme: 12.12.2024 - 17:00
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        Vişneli irmik tatlısı tarifi
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        Tatlı ihtiyacını hızlı bir şekilde gidermek isteyen kişiler genellikle kolay ve pratik hazırlanan tatlılara yönelmektedir. Ferahlatan etkisi ve benzersiz tadıyla vişneli irmik tatlısı, pratik tatlılar arasında yerini almaktadır. Vişneli irmik tatlısı tarifi nedir? Vişneli irmik tatlısı malzemeleri nelerdir? Vişneli irmik tatlısı nasıl yapılır? Vişneli irmik tatlısı yapımı nasıldır? İşte, merak edilen detaylar.

        Vişneli İrmik Tatlısı Tarifi

        İrmik ve vişnenin muhteşem uyumu, tatlı alternatiflerini geride bırakmaktadır. Özellikle pratik bir tatlı arayışında olanların imdadına yetişen vişneli irmik tatlısı, hem görünümüyle hem de eşsiz lezzetiyle göze ve mideye hitap etmektedir. Vişneli irmik tatlısının ana malzemelerini vişne ve irmik oluşturmaktadır. Ancak tercihe bağlı olarak ek tatlandırmalar yapılabilir. Kimi bu lezzetin içine sade puding ya da Hindistan cevizi koyabilir. Tercihler değişmekle birlikte vişnenin baskın tadı midenize adeta ziyafet verecektir. Vişneli irmik tatlısı tarifi için elinizin altındaki malzemelerden faydalanabilirsiniz. Meşakkatli bir yapıma sahip olmadığı için tatlı kısa sürede sofralardaki yerini alacaktır. Vişneli irmik tatlısı tarifi için içeriğimizin devamını inceleyebilirsiniz.

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        • Kaç kişilik: 4 kişilik
        • Hazırlama süresi: 30 dakika
        • Pişirme süresi: 15 dakika

        Vişneli İrmik Tatlısı Malzemeleri Nelerdir?

        Malzemeler yaptığımız tatlı üzerinde belirleyici bir etkiye sahiptir. Aslında bu etki malzemelerden ziyade ölçeklerin etkisidir. Gözden kaçan ufak bir detay, tatlının farklı bir tada sahip olmasına sebep olabilir. Vişne miktarının belirtilen miktardan fazla koyulması baskın bir tadı ortaya çıkarabilir. Bu sebeple belirtilen ölçeklerde malzemelerin koyulması son derece önemlidir. İşte, vişneli irmik tatlısının malzemeleri:

        İrmikli muhallebi için:

        • 2 su bardağı süt
        • 3 yemek kaşığı irmik
        • 1 çay bardağı şeker

        Vişne peltesi için:

        • 1 su bardağı vişne suyu
        • 1 çay bardağı vişne suyu (ilave)
        • 2 yemek kaşığı mısır nişastası
        • 3 yemek kaşığı şeker

        Vişneli İrmik Tatlısı Nasıl Yapılır?

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        Tatlıların malzemelerini temin ettikten sonra sıra yapım aşamasına gelmektedir. Yapım aşamasında gösterilen ölçekler tatlının kıvamını tutmasında kilit rol oynar. Kimi zaman cıvık ya da lapa olarak adlandırdığımız yemek detayları aslında malzemelerin eksik ya da fazla konulmasından kaynaklanmaktadır. Bu sebeple belirtilen ölçü miktarını aşmadan, aşamalı bir şekilde tarifi uygulamak daha sağlıklı olacaktır. Vişneli irmik tatlısı, maliyetli ve yapımı zor bir tatlı değildir. Hep cep dostu olan hem de görsel bir şölen yaşamanıza olanak tanıyan bu tatlının nasıl yapıldığı merak edilmektedir. İşte, aşama aşama vişneli irmik tatlısının yapımı:

        Öncelikli olarak tencereye belirtilen ölçülerde vişne suyunu, nişastayı ve toz şekerini dökün. Güzelce karıştırarak pişirmeye bırakın. Pişen pelteyi ıslattığınız kâselere pay edin. Muhallebi için malzemeleri tencereye alın ve kıvam alıncaya kadar pişirmeyi sürdürün. İlk sıcağı geçtikten sonra muhallebiyi peltelerin üzerine paylaştırın. Oda sıcaklığına gelince buzdolabına koyun ve en az 3-4 saat ya da bir gece kadar dinlendirin. Göze hitap etmesi bakımından kâseleri ters çevirerek de servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!

        Vişneli İrmik Tatlısı Yapımı

        Vişneli irmik tatlısında yer alan malzemeler kişisel dokunuşlarla değiştirilebilir. Malzemelerin değiştirilmesi tatlının tadına da etki edecektir. Kimileri Hindistan cevizinin tadını beğenmediğinden listeden çıkarıp farklı bir alternatife yönelebilir. Kimileri belirtilen vişne miktarının üzerine çıkabilir. Tarif içeriğinin kaç kişiyi kapsadığının gözden kaçması, tatlınızın az ya da fazla ölçekte hazırlanmasına sebep olabilir. Yazımızda belirtilen tarif, 4 kişilik bir aileye kapsamaktadır. Aile bireylerini konuk etmeyi düşünen ve geniş bir sofra hazırlamak isteyenler, ölçülerini buna göre yapmalıdır. Vişne irmik tatlısı lezzetiyle hafızanıza kazınacak; pratikliğiyle zaman tasarrufu sağlayacaktır.

        Tarifin ilk aşamasında sos hazırlanır. Belirtilen ölçeklerde vişne suyu, nişasta ve toz şeker tencereye dökülüp karıştırılır. Ne sulu ne de çok yoğun bir kıvamda olmalıdır. Pelte kıvamına gelince kâseler paylaştırılır. Muhallebi için süt, irmik ve şeker, belirtilen miktarlarda tencereye dökülür. Malzemeler kıvam aldıktan sonra tencere ocaktan alınır. Muhallebiyi peltelerin üzerine dökün ve oda sıcaklığına gelince buzdolabına koyun. Buzdolabında en az 3-4 saat dinlendirin. Dilerseniz bir gece de dinlendirebilirsiniz. Kâseleri ters çevirip servis edebilirsiniz. İşte, vişneli irmik tatlısı tarifiniz hazır.

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