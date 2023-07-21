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        Haberler Gündem 3. Sayfa İzmir merkezli vize vurgunu operasyonunda gözaltı sayısı 70’e yükseldi!

        Vize vurgununda detaylar ortaya çıktı! Sahtekarlar ultra lüks villada yakalandı

        İzmir merkezli 7 ilde düzenlenen vize vurgunu operasyonunda gözaltı sayısı 70'e yükseldi. Şüphelilerin vize işlem ücreti adı altında 100 milyon lira haksız kazanç sağladıkları tespit edildi. Çetenin önemli elemanlarının tatil için 750 bin liraya kiraladıkları villada yakalandığı ortaya çıktı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.07.2023 - 15:51
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        Vize sahtekarları ultra lüks villada yakalandı!
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 7 ilde eş zamanlı düzenlenen siber suç operasyonunda, "Vize işlem ücreti" adı altında 2 bin 12 kişiden yaklaşık 100 milyon lira haksız kazanç sağlayan 65 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre operasyonun detayları ortaya çıktı.

        İzmir’de 32 kişinin peş peşe ‘Vize işlem ücreti’ adı altında dolandırıldığı şikayeti üzerine İzmir Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü çalışma başlattı.

        TÜM İLLERDEKİ ŞİKAYETLER BİRLEŞTİRİLDİ

        Ancak birçok ilde benzer şikayetlerin yaşanması üzerine tüm illerdeki soruşturma aynı çalışmayla birleştirildi. Yapılan çalışmalarda dolandırıcıların izleri tespit edildi. Vize başvurularını, yetkili firmaların ismi kullanılarak kurulan çağrı merkezleri aracılığıyla sözde alındığı ve ‘Vize İşlem Ücreti’ adı altında da para talep edilerek vatandaşların dolandırıldığı belirlendi.

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        100 milyonluk vurgunda 65 gözaltı
        100 milyonluk vurgunda 65 gözaltı

        100 MİLYONLUK VURGUN

        Toplam 2 bin 12 kişiden yaklaşık 100 milyon TL haksız kazanç sağlandığı tespit edilen operasyonda, çete liderinin Ö.F.S. olduğu belirlendi. Yapılan çalışmaların ardından İzmir Başsavcılığı’nın talimatı üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İzmir Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 7 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

        70 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

        Şüphelilere yönelik yürütülen eş zamanlı operasyonda 70 kişi gözaltına alınırken, muhtelif miktarda nakit para, ruhsatsız tabanca ve dijital materyal ele geçirildi.

        750 BİN LİRAYA VİLLA KİRALAMIŞLAR

        Düzenlenen operasyonda dikkat çeken bir ayrıntı da yer aldı. Dolandırıcılık çetesinin, tatil yapmak için Muğla'nın Fethiye ilçesinde turistik bölgede 750 bin liraya havuzlu villa kiraladığı ortaya çıktı. Birçok çete üyesi lüks villaya düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Olayla ilgili çok yönlü soruşturmaya devam ediliyor.

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