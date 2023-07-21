'Vize işlem ücreti' adı altında 100 milyon lira topladılar! 65 kişi gözaltında İzmir merkezli 7 ilde düzenlenen operasyona 65 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin vize işlem ücreti adı altında 100 milyon lira haksız kazanç sağladıkları tespit edildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 7 ilde eş zamanlı düzenlenen siber suç operasyonunda, "Vize işlem ücreti" adı altında 2 bin 12 kişiden yaklaşık 100 milyon lira haksız kazanç sağlayan 65 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İzmir Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 7 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

SİBER SUÇLARLA MÜCADELEDE

6️⃣5️⃣ ŞAHIS YAKALANDI❗️



Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız koordinesinde, İzmir Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 7 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.



Operasyon kapsamında:



Vize başvurularını… pic.twitter.com/S1htZtEvTc — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) July 21, 2023

Operasyon kapsamında; vize başvurularını kabul etmeye yetkili firmaların ismini kullanarak kendi kurdukları çağrı merkezleri aracılığıyla "Vize İşlem Ücreti" adı altında para talep eden ve ülke genelinde 2 bin 12 kişiden yaklaşık 100 milyon TL haksız kazanç sağlayan 77 şüpheli tespit edildi.

Şüphelilere yönelik yürütülen eş zamanlı operasyonda 65 kişi gözaltına alınırken, muhtelif miktarda nakit para, ruhsatsız tabanca ve dijital materyal ele geçirildi.