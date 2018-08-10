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Kültür-Sanat

Vizyona giren filmler! (10 Ağustos 2018)

Bu hafta vizyona 9 film girdi. İşte bu haftanın filmleri!

10 Ağustos 2018 Cuma, 09:46:25

Gizem Treni (Mystery Train)

Vizyon Tarihi: 10 Ağustos 2018
Yapımı: 989 - ABD, Japonya
Tür: Dram, Komedi, Suç
Süre: 110Dak.
Yönetmen: Jim Jarmusch
Oyuncular: Masatoshi Nagase, Yûki Kudô, Nicoletta Braschi, Joe Strummer, Screamin' Jay Hawkins
Senaryo: Tom Waits
Yapımcı: Jim Jarmusch

GİZEM TRENİ - TÜRKÇE ALTYAZILI FRAGMAN
Bağımsız filmleri bağımlılık yaratan yönetmen Jim Jarmusch, Mystery Train ile, yolları bir otelde kesişen insanların yer yer komik hikayelerini anlatıyor. Memphis'te geçen 3 ayrı hikayeden oluşan film, aynı oteli uğrak yeri yapan ama hiç karşılaşmayan insanları, bir trenin çektiği üç ayrı vagon misali anlatıyor. Kahramanlarımız Elvis mitinin ışığında yollarında ilerliyorlar. Kaliteli mizahıyla tebessüm yaratan film, Jim Jarmusch sinemasını yakından tanımak isteyenler için hoş bir fırsat. Tom Waits'in radyo DJ'yi olarak renk kattığı filmin diğer sürprizleri, Clash gitaristi Joe Strummer ve filmin özgün müziklerinde imzası olan John Lurie.

Meg: Derinlerdeki Dehşet (The Meg)

Vizyon Tarihi: 10 Ağustos 2018
Yapımı: 2018 - ABD
Tür: Bilim Kurgu, Aksiyon, Korku
Süre: 113Dak.
Yönetmen: Jon Turteltaub
Oyuncular: Jason Statham, Bingbing Li, Rainn Wilson, Ruby Rose, Winston Chao
Senaryo: Dean Georgaris, Belle Avery
Yapımcı: Colin Wilson, Belle Avery

MEG: DERİNLERDEKİ DEHŞET - TÜRKÇE ALTYAZILI FRAGMAN
Neslinin tükenmiş olduğu düşünülen büyük bir yaratık, uluslararası araştırma programında görev alan derin sular denizaltısına saldırır. Denizaltı hasar görür ve içeride kapana kısılmış mürettebatıyla Pasifik Okyanusu'nun en derin yerinde durmaktadır. Çin'li deniz bilimcisi Dr. Minway Zhang, mürettebatı kurtarması için deniz kurtarma uzmanı dalgıç Jonas Taylor'ı tutar. Taylor, tarih öncesinden kalan ve iki buçuk milyar yıl önce soyunun tükendiği sanılan Megalodon adlı 23 metrelik köpek balığıyla daha önce karşılaşmıştır. Şimdi ise aşağıda sıkışıp kalmış herkesi kurtarmak için kendi hayatını riske atacak, korkularıyla yüzleşecek ve dünyanın en tehlikeli yırtıcısıyla tekrar karşı karşıya gelecektir.

Çılgın Baskın (Raid Dingue)

Vizyon Tarihi: 10 Ağustos 2018
Yapımı: 2016 - Fransa, Belçika
Tür: Aksiyon, Komedi
Süre: 105Dak.
Yönetmen: Dany Boon
Oyuncular: Dany Boon, Alice Pol, Michel Blanc, Yvan Attal, Sabine Azema
Senaryo: Dany Boon, Sarah Kaminsky
Yapımcı: Dany Boon, Jérôme Seydoux

ÇILGIN BASKIN - TÜRKÇE ALTYAZILI FRAGMAN
Fransa İçişleri Bakanı'nın kızı olan polis memuru Johanna Pasquali'nin (Alice Pol) en büyük hayali, polis teşkilatının acil müdahale birimi RAID'e kabul edilmektir. Ancak türlü sakarlıkları nedeniyle bir türlü sürekli reddedilen Johanna, sonunda babasının da müdahalesiyle RAID'in eğitimlerine kabul edilir. Eğitmen Eugène Froissard (Dany Boon) ise hiçbir zaman bir kadınla çalışmak istemeyen, hatta kadınlardan nefret eden bir adamdır ve Johanna'nın varlığından son derece rahatsız olmuştur. Johanna'nın RAID'e gerçekten ait olduğunu kanıtlaması gerekmektedir.

Beni Satan Casus (The Spy Who Dumped Me)

Vizyon Tarihi: 10 Ağustos 2018
Yapımı: 2018 - ABD
Tür: Aksiyon, Komedi
Süre: 116Dak.
Yönetmen: Susanna Fogel
Oyuncular: Mila Kunis, Kate McKinnon, Justin Theroux, Sam Heughan, Gillian Anderson
Senaryo: Susanna Fogel, David Iserson
Yapımcı: Brian Grazer, Erica Huggins

BENİ SATAN CASUS - TÜRKÇE ALTYAZILI FRAGMAN
30 yaşına yeni basmış Audrey (Mila Kunis) için hayat pek iç açıcı şekilde geçmemektedir. İşinden hiç memnun değildir, erkek arkadaşı tarafından bir telefon mesajıyla terkedilmiştir. Bunun hemen ertesinde ise hiç tahmin etmediği bir gerçeği öğrenir: Eski erkek arkadaşı Drew (Justin Theroux) bir CIA ajanıdır ve başı ciddi şekilde derttedir. Onun yüzünden Audrey ve en yakın arkadaşı Morgan'ın (Kate McKinnon) da başı derde girer ve iki arkadaş, Avrupa'nın farklı ülkelerinde tehlikeli ve heyecanlı birçok maceraya atılmak zorunda kalırlar.

Ev Kadını (Housewife)

Vizyon Tarihi: 10 Ağustos 2018
Yapımı: 2017 - Türkiye
Tür: Korku
Süre: 82Dak.
Yönetmen: Can Evrenol
Oyuncular: Clémentine Poidatz, David Sakurai, Alicia Kapudağ, Defne Halman, Ali Aksöz
Senaryo: Can Evrenol, Cem Özüduru
Yapımcı: Metin Anter, Erhan Özoğul

EV KADINI - FRAGMAN
Holly (Clémentine Poidatz), 7 yaşında karlı bir gecede çok travmatik bir olay yaşamıştır. Kız kardeşi ve babası, çıldırmış annesi tarafından öldürülen Holly, 20 yıl geçmesine rağmen kabuslar görmekten kurtulamamıştır. Üstelik hayatı, çok daha büyük bir krizle karşılaşmasına neden olacak olaylara gebedir.

Dovlatov

Vizyon Tarihi: 10 Ağustos 2018
Yapımı: 2018 - Rusya, Polonya, Sırbistan
Tür: Biyografi, Dram
Süre: 126Dak.
Yönetmen: Aleksey German Ml.
Oyuncular: Milan Maric, Danilla Kozlovsky, Helena Sujecka, Artur Beschastny, Yelena Lyadova
Senaryo: Aleksey German Ml.
Yapımcı: Dariusz Jablonski, Violetta Kaminska

DOVLATOV - TÜRKÇE ALTYAZILI FRAGMAN
1970'ler Sovyet Rusyası'nda, yazdıklarını yayınlatmak için var gücüyle uğraşıp defalarca kez reddedilen Sergey Dovlatov'un (Milan Maric) ömründen birkaç güne odaklanıyoruz. İleride Nobel kazanacak arkadaşı Iosif Brodskiy'nin (Artur Beschastny) yurt dışına göç etmesinin arifesinde, Dovlatov ve arkadaşları, kendilerini yok sayan devlet ve onun kontrolündeki edebiyat dünyasına karşı ayakta kalmaya çalışırlarken, Dovlatov bir yandan da eşi ve kızıyla normal bir aile ilişkisi oturtmaya uğraşmaktadır.

Durumunu Güncelle (Status Update)

Vizyon Tarihi: 10 Ağustos 2018
Yapımı: 2018 - Kanada
Tür: Fantastik, Komedi, Gençlik
Süre: 106Dak.
Yönetmen: Scott Speer
Oyuncular: Ross Lynch, Olivia Holt, Courtney Eaton, Harvey Guillen, Gregg Sulkin
Senaryo: Jason Filardi
Yapımcı: Adam Shankman, Jennifer Gibgot

DURUMUNU GÜNCELLE - TÜRKÇE ALTYAZILI FRAGMAN
Liseli Kyle Moore (Ross Lynch) anne ve babasının ayrılmasının ardından zor günler yaşayan, annesiyle birlikte taşındığı şehirdeki okula uyum sağlamakta zorlanan bir gençtir. Günün birinde cep telefonuna yüklediği uygulama her şeyi değiştirir. Bu uygulama sayesinde sosyal medyada yaptığı her güncelleme, mucizevi bir şekilde gerçeğe dönüşmeye başlamıştır. Okuduğu okulun güzelleri Dani (Olivia Holt) ve Charlotte'ın (Courtney Eaton) radarına giren, istediği her şeyi yapabilme özgürlüğüne kavuşan Kyle, bir süre sonra bu gücün bazı bedelleri olduğunu da öğrenecektir.

Bitmeyen Gece (Dead Night)

Vizyon Tarihi: 10 Ağustos 2018
Yapımı: 2017 - ABD
Tür: Korku
Süre: 86Dak.
Yönetmen: Brad Baruh
Oyuncular: Brea Grant, Alison Haislip, Barbara Crampton, AJ Bowen, Gina Comparetto
Senaryo: Brad Baruh
Yapımcı: Brad Baruh, Andy Meyers

BİTMEYEN GECE - TÜRKÇE ALTYAZILI FRAGMAN
James (AJ Bowen) ve eşi Casey Pollack (Brea Grant), çocuklarıyla birlikte haftasonu için Oregon'un ıssız bir bölgesindeki bir kulübeyi kiralamıştır. Gece kar yağmaya başlayınca James odun bulmak için dışarı çıkar, dışarı çıktığında donmak üzere olan bir kadınla karşılaşır. Leslie Bison (Barbara Crampton) adlı bu kadını kulübelerine getirmeleriyle birlikte tüm hayatlarını değiştirecek cek korku dolu olayların fitilini ateşlediklerini anladıklarında durdurmak için çok geç kaldıklarını fark edeceklerdir. Anne Casey, ailesini korumak için her türlü tehlikeyi göze alacaktır.

Sera

Vizyon Tarihi: 10 Ağustos 2018
Yapımı: 2018 - Türkiye
Tür: Gerilim
Süre: 85Dak.
Yönetmen: Adem Uğur
Oyuncular: Atılgan Gümüş, Cem Özer, Nehir Büyükakçay, Fırat Çöloğlu, Deniz Sarıbaş
Senaryo: Orkun Akyıldız

SERA - FRAGMAN
Bir hastanede doktorluk yapan Oğuz, kendi yaşadığı sorunların çok benzerlerini hastanede psikiyatri servisinde yatmakta olan genç Sera'nın da yaşadığını fark etmiştir. Kendi dertlerine ışık tutabilmek için Sera'yla konuşan Oğuz çabuk olmak zorundadır, nitekim ertesi gün Sera'ya elektroşok tedavisi yapılacaktır ve Sera'nın geçmişindeki korku dolu olaylar onu da içine çekmeye başlayacaktır.

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