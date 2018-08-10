Gizem Treni (Mystery Train)
Vizyon Tarihi: 10 Ağustos 2018
Yapımı: 989 - ABD, Japonya
Tür: Dram, Komedi, Suç
Süre: 110Dak.
Yönetmen: Jim Jarmusch
Oyuncular: Masatoshi Nagase, Yûki Kudô, Nicoletta Braschi, Joe Strummer, Screamin' Jay Hawkins
Senaryo: Tom Waits
Yapımcı: Jim Jarmusch
Meg: Derinlerdeki Dehşet (The Meg)
Vizyon Tarihi: 10 Ağustos 2018
Yapımı: 2018 - ABD
Tür: Bilim Kurgu, Aksiyon, Korku
Süre: 113Dak.
Yönetmen: Jon Turteltaub
Oyuncular: Jason Statham, Bingbing Li, Rainn Wilson, Ruby Rose, Winston Chao
Senaryo: Dean Georgaris, Belle Avery
Yapımcı: Colin Wilson, Belle Avery
Çılgın Baskın (Raid Dingue)
Vizyon Tarihi: 10 Ağustos 2018
Yapımı: 2016 - Fransa, Belçika
Tür: Aksiyon, Komedi
Süre: 105Dak.
Yönetmen: Dany Boon
Oyuncular: Dany Boon, Alice Pol, Michel Blanc, Yvan Attal, Sabine Azema
Senaryo: Dany Boon, Sarah Kaminsky
Yapımcı: Dany Boon, Jérôme Seydoux
Beni Satan Casus (The Spy Who Dumped Me)
Vizyon Tarihi: 10 Ağustos 2018
Yapımı: 2018 - ABD
Tür: Aksiyon, Komedi
Süre: 116Dak.
Yönetmen: Susanna Fogel
Oyuncular: Mila Kunis, Kate McKinnon, Justin Theroux, Sam Heughan, Gillian Anderson
Senaryo: Susanna Fogel, David Iserson
Yapımcı: Brian Grazer, Erica Huggins
Ev Kadını (Housewife)
Vizyon Tarihi: 10 Ağustos 2018
Yapımı: 2017 - Türkiye
Tür: Korku
Süre: 82Dak.
Yönetmen: Can Evrenol
Oyuncular: Clémentine Poidatz, David Sakurai, Alicia Kapudağ, Defne Halman, Ali Aksöz
Senaryo: Can Evrenol, Cem Özüduru
Yapımcı: Metin Anter, Erhan Özoğul
Dovlatov
Vizyon Tarihi: 10 Ağustos 2018
Yapımı: 2018 - Rusya, Polonya, Sırbistan
Tür: Biyografi, Dram
Süre: 126Dak.
Yönetmen: Aleksey German Ml.
Oyuncular: Milan Maric, Danilla Kozlovsky, Helena Sujecka, Artur Beschastny, Yelena Lyadova
Senaryo: Aleksey German Ml.
Yapımcı: Dariusz Jablonski, Violetta Kaminska
Durumunu Güncelle (Status Update)
Vizyon Tarihi: 10 Ağustos 2018
Yapımı: 2018 - Kanada
Tür: Fantastik, Komedi, Gençlik
Süre: 106Dak.
Yönetmen: Scott Speer
Oyuncular: Ross Lynch, Olivia Holt, Courtney Eaton, Harvey Guillen, Gregg Sulkin
Senaryo: Jason Filardi
Yapımcı: Adam Shankman, Jennifer Gibgot
Bitmeyen Gece (Dead Night)
Vizyon Tarihi: 10 Ağustos 2018
Yapımı: 2017 - ABD
Tür: Korku
Süre: 86Dak.
Yönetmen: Brad Baruh
Oyuncular: Brea Grant, Alison Haislip, Barbara Crampton, AJ Bowen, Gina Comparetto
Senaryo: Brad Baruh
Yapımcı: Brad Baruh, Andy Meyers
Sera
Vizyon Tarihi: 10 Ağustos 2018
Yapımı: 2018 - Türkiye
Tür: Gerilim
Süre: 85Dak.
Yönetmen: Adem Uğur
Oyuncular: Atılgan Gümüş, Cem Özer, Nehir Büyükakçay, Fırat Çöloğlu, Deniz Sarıbaş
Senaryo: Orkun Akyıldız