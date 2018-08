Gizem Treni (Mystery Train)

Vizyon Tarihi: 10 Ağustos 2018

Yapımı: 989 - ABD, Japonya

Tür: Dram, Komedi, Suç

Süre: 110Dak.

Yönetmen: Jim Jarmusch

Oyuncular: Masatoshi Nagase, Yûki Kudô, Nicoletta Braschi, Joe Strummer, Screamin' Jay Hawkins

Senaryo: Tom Waits

Yapımcı: Jim Jarmusch

Meg: Derinlerdeki Dehşet (The Meg)

Vizyon Tarihi: 10 Ağustos 2018

Yapımı: 2018 - ABD

Tür: Bilim Kurgu, Aksiyon, Korku

Süre: 113Dak.

Yönetmen: Jon Turteltaub

Oyuncular: Jason Statham, Bingbing Li, Rainn Wilson, Ruby Rose, Winston Chao

Senaryo: Dean Georgaris, Belle Avery

Yapımcı: Colin Wilson, Belle Avery

Çılgın Baskın (Raid Dingue)

Vizyon Tarihi: 10 Ağustos 2018

Yapımı: 2016 - Fransa, Belçika

Tür: Aksiyon, Komedi

Süre: 105Dak.

Yönetmen: Dany Boon

Oyuncular: Dany Boon, Alice Pol, Michel Blanc, Yvan Attal, Sabine Azema

Senaryo: Dany Boon, Sarah Kaminsky

Yapımcı: Dany Boon, Jérôme Seydoux

Beni Satan Casus (The Spy Who Dumped Me)

Vizyon Tarihi: 10 Ağustos 2018

Yapımı: 2018 - ABD

Tür: Aksiyon, Komedi

Süre: 116Dak.

Yönetmen: Susanna Fogel

Oyuncular: Mila Kunis, Kate McKinnon, Justin Theroux, Sam Heughan, Gillian Anderson

Senaryo: Susanna Fogel, David Iserson

Yapımcı: Brian Grazer, Erica Huggins

Ev Kadını (Housewife)

Vizyon Tarihi: 10 Ağustos 2018

Yapımı: 2017 - Türkiye

Tür: Korku

Süre: 82Dak.

Yönetmen: Can Evrenol

Oyuncular: Clémentine Poidatz, David Sakurai, Alicia Kapudağ, Defne Halman, Ali Aksöz

Senaryo: Can Evrenol, Cem Özüduru

Yapımcı: Metin Anter, Erhan Özoğul

Dovlatov

Vizyon Tarihi: 10 Ağustos 2018

Yapımı: 2018 - Rusya, Polonya, Sırbistan

Tür: Biyografi, Dram

Süre: 126Dak.

Yönetmen: Aleksey German Ml.

Oyuncular: Milan Maric, Danilla Kozlovsky, Helena Sujecka, Artur Beschastny, Yelena Lyadova

Senaryo: Aleksey German Ml.

Yapımcı: Dariusz Jablonski, Violetta Kaminska

Durumunu Güncelle (Status Update)

Vizyon Tarihi: 10 Ağustos 2018

Yapımı: 2018 - Kanada

Tür: Fantastik, Komedi, Gençlik

Süre: 106Dak.

Yönetmen: Scott Speer

Oyuncular: Ross Lynch, Olivia Holt, Courtney Eaton, Harvey Guillen, Gregg Sulkin

Senaryo: Jason Filardi

Yapımcı: Adam Shankman, Jennifer Gibgot

Bitmeyen Gece (Dead Night)

Vizyon Tarihi: 10 Ağustos 2018

Yapımı: 2017 - ABD

Tür: Korku

Süre: 86Dak.

Yönetmen: Brad Baruh

Oyuncular: Brea Grant, Alison Haislip, Barbara Crampton, AJ Bowen, Gina Comparetto

Senaryo: Brad Baruh

Yapımcı: Brad Baruh, Andy Meyers

Sera

Vizyon Tarihi: 10 Ağustos 2018

Yapımı: 2018 - Türkiye

Tür: Gerilim

Süre: 85Dak.

Yönetmen: Adem Uğur

Oyuncular: Atılgan Gümüş, Cem Özer, Nehir Büyükakçay, Fırat Çöloğlu, Deniz Sarıbaş

Senaryo: Orkun Akyıldız