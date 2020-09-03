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Vodafone, 8 yıl önce Cep Nakit Kart ile adım attığı mobil finansal hizmetlere bir yenisini ekledi. Şirket yıllık bazda işlem hacmi yüzde 148, kullanıcı sayısı ise yüzde 112 artan Vodafone Mobil Ödeme servisinin ardından yeni Vodafone Pay ürününü kullanıma sundu.

Yeni nesil mobil cüzdan uygulaması Vodafone Pay ve ön ödemeli alışveriş kartı Vodafone Pay Kart’tan oluşan yeni ürün ailesi, para yükleme ve çekme, 7/24 para transferi, mağaza içi ve online alışveriş ve Sosyal Ödeme özelliklerine sahip. Visa işbirliğiyle hayata geçirilen Vodafone Pay ile dünyanın her yerinde Visa logolu alışveriş sitelerinde, POS ve ATM’lerde ödeme yapmak mümkün olacak. Verilen bilgiye göre Vodafone Pay ürünleriyle, 1 yılda 1 milyon kullanıcıya ulaşılması hedefleniyor.

Vodafone’un yeni mobil ödeme çözümleri, Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy ve Visa Türkiye Genel Müdürü Merve Tezel’in katılımıyla düzenlenen online toplantıda tanıtıldı.

Dijitalleşmenin ödeme alışkanlıkları başta olmak üzere tüm finansal işlemlerde hızlı bir değişimi beraberinde getirdiğini belirten Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, “Mobil ödeme pazarına 8 yıl önce girdik. Ekim 2012’de Cep Nakit Kart, Kasım 2013’te Vodafone Cep Cüzdan ürünlerini sunduk. Bugün müşterilerimiz Vodafone Mobil Ödeme servisimiz sayesinde, Google Play, Apple App Store, Spotify gibi 2 binden fazla anlaşmalı işyerinden yapacakları alışverişleri gerçekleştirebiliyor” dedi.

‘DİJİTAL HERKES İÇİN ULAŞILABİLİR OLMALI’

Aksoy, “Salgın döneminde müşterilerimizin mobil ödeme çözümlerini kullanmaya daha hevesli ve yatkın olduğunu gördük. Bu doğrultuda, zaten odağımızda olan mobil ödemeler alanındaki yatırımlarımıza hız verdik. Mevcut mobil cüzdan uygulamalarına farklı bir bakış açısı getirerek Vodafone Pay ürün ailesini geliştirdik” diye konuştu. Engin Aksoy, şunları söyledi:

“Vodafone Pay ürün ailesi, 7/24 anında para transferinden oyun içi satın almaya kadar pek çok alanda hayatı kolaylaştıracak. Sosyal Ödeme özelliği ile ortak etkinliklerin harcamaları arkadaşlar arasında Alman usulü paylaşılabilecek.”

Visa Türkiye Genel Müdürü Merve Tezel ise şöyle konuştu:

“Alışverişin sağlık önceliklerimiz ile beraber hızla dijitalleştiği bu dönemde dijitali her kesime ulaştırmak önemli. Günümüzde finansal sistem ile tanışmamış kitlelerin elektronik dünyaya erişimini sağlamak ödemeler ekosistemindeki tüm paydaşların önceliği olmalı. Vodafone Pay, tam da farklı kanal ve hizmet sağlayıcılarının geniş kitlelere ulaşması gereken bir dönemde hayata geçiyor. Vodafone’un geniş müşteri ağı sayesinde banka hesabı olmayan pek çok kişi bir ödeme kartına sahip olabilecek.”

OPERATÖR BAĞIMSIZ OLARAK KULLANILABİLECEK

Toplantıda verilen bilgiye göre kullanıcılar, sanal ve fiziksel Vodafone Pay Kart’lara Vodafone Pay Uygulaması ile, banka hesabından EFT yoluyla ya da tüm banka ATM’lerinden para yükleyebiliyor; banka kartlarını Vodafone Pay Uygulaması’na tanımlayabiliyor; 7/24 anında para transferi gerçekleştirebiliyor; bakiye yüklenmiş fiziksel Vodafone Pay Kart’ını kullanarak tüm ATM’lerden 7/24 para çekebiliyor. Vodafone Pay sayesinde online ve mağaza içi alışverişin yanı sıra dijital oyun içi satın almalar da yapılabiliyor. Faturalı Vodafone aboneleri de hatlarına Cep TL yükleyebiliyor.

12 yaş üstü herkese yönelik olarak konumlandırılan Vodafone Pay Uygulaması, operatör veya banka müşterisi olup olmamaktan bağımsız olarak kullanabilecek ve müşteriler fiziksel Vodafone Pay Kart sahibi olabilecek. Vodafone Pay ile 7/24 para transferi yapılabiliyor. Aylık maksimum bakiye limiti 750 TL, ATM’lerden para çekme limiti ise 300 TL olan Vodafone Pay Kart ile harcamalar takip edilebiliyor.

ORTAK HARCAMALARA ‘ALMAN USULÜ’ PAYLAŞIM

Vodafone Pay’in “Sosyal Ödeme” özelliğiyle kullanıcılar, arkadaşlarıyla ortak etkinliklerinin harcamalarını paylaşabiliyor. Bunun için, Vodafone Pay uygulaması üzerinden bir grup oluşturuluyor. Oluşturulan gruba eklenen harcama tutarı grup üyelerine eşit olarak bölünüyor. Her bir üye, kendine düşen payı, grup sahibine Vodafone Pay aracılığıyla gönderiyor.

Yine toplantıda verilen bilgiye göre yakın gelecekte Vodafone Pay ailesine yeni özellikler eklenecek. Buna göre, Vodafone Pay uygulamasını Android tabanlı kullananlar, tanımlı kartları ve uygulamaları varsa Yakın Alan İletişimi (NFC) ile temassız ödeme yapabilecek; Vodafone Pay ile ulaşım kartlarına yükleme yapılabilecek.

Vodafone faturalarına ek olarak, elektrik, su, doğalgaz gibi hizmet faturalarına ait ödemeler de uygulama üzerinden gerçekleştirilebilecek. Ayrıca, QR kodla menü okunabilecek ve ödeme yapılabilecek; oyunlar için e-pin satın alınabilecek; bankalara 7/24 IBAN ile para transferi yapılabilecek. Kullanıcılar, fiziksel Vodafone Pay Kart’ı Vodafone mağazalarından 5 TL’ye satın alabiliyor. Kullanıcılar, ilgili ay içinde Vodafone Pay ile işlem yaptığı takdirde “Aylık Kullanım Ücreti” olarak 2 TL ödüyor.