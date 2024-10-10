Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu: Bulut teknolojilerinde ‘kullandığın kadar öde’ modelini sunuyoruz

Vodafone Business, 5G sağlayıcısı olduğu, MEXT Teknoloji Merkezi’nde, Vodafone Business Cloud Day’in üçüncüsünü tamamladı. Organizasyonda teknoloji dünyasından isimler, bulut bilişim ekosistemi, bulut trendleri ve buluta dair yeni regülasyonları konuşmak üzere KOBİ ve işletmelerle bir araya gelirken, bulut teknoloji kullanımının istenilen düzeylerde olmayan Türkiye’de, bulut ve yapay zekâ farkındalığına dikkat çekildi.

Etkinliğin açılış konuşmasını Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu yaparken, Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Günce Çakır’ın “Yeni Regülasyonların Kurumların Bulut Kullanımına Etkisi” başlıklı sunumu izlendi.

REKLAM "AMACA UYGUN BULUT ÇÖZÜMLERİNİ 'KULLANDIĞIN KADAR ÖDE' MANTIĞIYLA SUNUYORUZ" Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu, konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu: “Bu yıl üçüncüsünü gerçekleştirdiğimiz Vodafone Business Cloud Day’de, Türkiye’nin önde gelen sektörlerinin kıymetli oyuncuları ile bir araya gelerek; buluttaki dönüşümü, bulutun geleceğini, olmazsa olmazımız siber güvenliği ve gelecekte en çok konuşacağımız konuların başında gelen üretken yapay zekâyı ele aldık. Bizler Vodafone Business olarak müşterilerimizin self servis olarak bulut hizmetlerini almasını çok önemsiyoruz. Bulut teknolojilerinde ‘kullandığın kadar öde’ modelini ortaya koyarken, amaca uygun çözümler üretiyoruz. Çoklu bulut ortamına yatırım yaparken, regülasyonlar sonrasında Finans Bulutu ve Kamu Bulutu gibi özelleştirilmiş bulut yatırımlarımızı ise artarak devam ettiriyoruz.

Geliştirdiğimiz bulut çözümlerini ve dünyadaki trendleri ele aldığımız Vodafone Business Cloud Day etkinliği, bizler için çok kıymetli. Katılımcılarımız burada bulut teknolojilerinin iş dünyasına sağladığı avantajların yanı sıra, Vodafone Business bulut çözümlerini kullanan müşterilerimizin elde ettiği kazanımları da ilk ağızdan dinleyebiliyorlar. Bu açıdan ilham verici bir etkinliğin ardından, önümüzdeki yıl gerçekleştireceğimiz Vodafone Business Cloud Day’de de trend belirleyici konu ve konuklarla yeniden bir araya gelmeyi heyecanla bekliyoruz.”