Volendam - Jong AZ karşılaşma önü

Volendam ve Jong AZ, 31 Ağustos 2018 Cuma günü Hollanda Eerste Divisie maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 21:00. Volendam, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgilik form durumunda. Jong AZ son 5 mücadelede 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 254 kodlu maçı oynayanlar; Volendam galibiyet oranı 1.50, beraberlik oranı 3.75, Jong AZ galibiyet oranı 3.75. Alt 2.15, üst 1.35 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.35, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.95.

Volendam son haftadaki Jong AZ müsabasında 3-3 berabere kaldı.

Jong AZ, Volendam karşılaşmaında 3-3 berabere kaldı.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Volendam, 1 gol attı ve 2 gol yedi.

Jong AZ ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Jong AZ, 1 gol atarken 2 gol yedi.

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