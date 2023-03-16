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Voleybolun efsane ismi Neslihan Demir bakın kiminle evli! Eşi herkesin tanıdığı ünlü oyuncuymuş!

Demir Yumruk lakabıyla bilinen voleybolun efsane ismi Neslihan Demir Güler, ülkemizin önde gelen kadın voleybolcuları arasında yer alarak hem anneliğiyle hem de başarılı sporculuk kariyeriyle her zaman beğeni toplamıştır. Yedi yıllık eşi Orkun Darnel’den boşandıktan sonra yeniden evlenen Neslihan Güler’in şimdiki eşini görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor çünkü o isim herkesin tanıdığı ünlü bir oyuncu!

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  • Voleybolun efsane ismi Neslihan Demir bakın kiminle evli! Eşi herkesin tanıdığı ünlü oyuncuymuş!

    Türk kadın voleybol tarihine adını altın harflerle yazdıran başarılı sporcu Neslihan Demir, kariyeri ve anneliğiyle göz dolduran isimlerden biri. Özel hayatıyla da dikkatleri üzerine çeken Demir Yumruk lakaplı Neslihan, yedi yıl birlikte olduğu ve kızının babası olan Orkun Darnel ile ayrıldıktan sonra ikinci kez evlendi. İşte Neslihan Demir’in ünlü eşi…
  • Voleybolun efsane ismi Neslihan Demir bakın kiminle evli! Eşi herkesin tanıdığı ünlü oyuncuymuş!

    Neslihan Demir Güler, şimdilerde voleybolculuk döneminde 6 sezon formasını giydiği VakıfBank'ta genel menajerlik yapmaktadır. Boşandığı eşi Orkun Darnel'den de Zeynep Penelope adında bir kızı vardır. Çift, 2013 yılında ayrılmıştır.
  • Voleybolun efsane ismi Neslihan Demir bakın kiminle evli! Eşi herkesin tanıdığı ünlü oyuncuymuş!

    İşte Neslihan Demir ve eşi Kamil Güler...
  • Voleybolun efsane ismi Neslihan Demir bakın kiminle evli! Eşi herkesin tanıdığı ünlü oyuncuymuş!

    Kamil Güler, Türk televizyon tarihine damga vurmuş dizilerin başında gelen Çiçek Taksi'nin sevilen isimlerinden biriydi. Çiçek Taksi'deki Erdal rolüyle adını duyuran Kamil Güler, uzun zamandır ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor.
  • Voleybolun efsane ismi Neslihan Demir bakın kiminle evli! Eşi herkesin tanıdığı ünlü oyuncuymuş!

    Kamil Güler, 17 Haziran 2014'te Neslihan Demir ile nikah masasına oturdu.
  • Voleybolun efsane ismi Neslihan Demir bakın kiminle evli! Eşi herkesin tanıdığı ünlü oyuncuymuş!
  • Voleybolun efsane ismi Neslihan Demir bakın kiminle evli! Eşi herkesin tanıdığı ünlü oyuncuymuş!
  • Voleybolun efsane ismi Neslihan Demir bakın kiminle evli! Eşi herkesin tanıdığı ünlü oyuncuymuş!
  • Voleybolun efsane ismi Neslihan Demir bakın kiminle evli! Eşi herkesin tanıdığı ünlü oyuncuymuş!

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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