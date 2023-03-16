Türk kadın voleybol tarihine adını altın harflerle yazdıran başarılı sporcu Neslihan Demir, kariyeri ve anneliğiyle göz dolduran isimlerden biri. Özel hayatıyla da dikkatleri üzerine çeken Demir Yumruk lakaplı Neslihan, yedi yıl birlikte olduğu ve kızının babası olan Orkun Darnel ile ayrıldıktan sonra ikinci kez evlendi. İşte Neslihan Demir’in ünlü eşi…