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Finansman şirketi Volkswagen Doğuş Finans Grup'ta (vdf) yeni CEO ataması yapıldı. Bülent Önder 1 Ekim 2021 tarihinden itibaren, vdf Grup CEO'su ve vdf Grubu Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapacak.

1995 yılında iş hayatına başlayan Bülent Önder 2004 yılında Tansaş Perakende Mağazacılık A.Ş.'de Finansman ve Hazine Müdürlüğü görevi ile Doğuş Grubu'na geçiş yaptı. 2007 yılında TÜVTÜRK Mali İşler Direktörü olan Önder, 2011 yılından bu yana TÜVTÜRK CFO'luğu görevini üstleniyordu.

Bülent Önder, İTÜ İşletme Mühendisliği bölümünden mezun.