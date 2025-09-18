Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Vücudunuzun en büyük enerji kaynaklarından biri mutfağınızda gizli! Magnezyum açısından zengin 5 gıda!

        Vücudunuzun en büyük enerji kaynaklarından biri mutfağınızda gizli! Magnezyum açısından zengin 5 gıda!

        Enerji eksikliği, yorgunluk ve odaklanma sorunları yaşıyorsanız çözümü ilaçlarda değil, mutfağınızda bulabilirsiniz. Magnezyum bakımından zengin gıdalar, vücudunuzun en önemli yakıt kaynaklarından biri. İşte günlük beslenmenizde mutlaka yer vermeniz gereken 5 magnezyum deposu yiyecek!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.09.2025 - 13:30 Güncelleme: 18.09.2025 - 13:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Kaslarınız sık sık geriliyor, uykusuzlukla mücadele ediyor ya da gün içinde enerjisiz hissediyorsanız, vücudunuz magnezyum eksikliği yaşıyor olabilir. Neyse ki çözüm oldukça lezzetli: Kabak çekirdeğinden bitter çikolataya kadar birçok gıda magnezyum deposu. İşte sağlığınızı destekleyecek o 5 güçlü besin!

        2

        KABAK ÇEKİRDEĞİ: KÜÇÜK TANECİKLERDE DEV BESİN

        Kabak çekirdeği, magnezyum açısından en güçlü kaynaklardan biri olarak biliniyor. Sadece bir avuç kabak çekirdeği, günlük magnezyum ihtiyacının büyük bir kısmını karşılıyor. Aynı zamanda sağlıklı yağlar, çinko ve demir açısından da zengin olduğu için bağışıklık sistemini güçlendiriyor.

        3

        BİTTER ÇİKOLATA: TATLI BİR ENERJİ KAYNAĞI

        Bitter çikolata, magnezyum içeriği yüksek besinlerden biri olmasının yanı sıra antioksidan bakımından da zengin. Ölçülü tüketildiğinde hem ruh halini iyileştiriyor hem de enerji veriyor. Yüksek kakao oranına sahip çeşitler tercih edildiğinde sağlıklı bir atıştırmalık haline geliyor.

        4

        YOĞURT: HEM PROBİYOTİK HEM MAGNEZYUM

        Süt ürünlerinden yoğurt, sadece bağırsak sağlığını destekleyen probiyotik içeriğiyle değil, aynı zamanda magnezyum zenginliğiyle de dikkat çekiyor. Düzenli yoğurt tüketmek, hem sindirim sistemini koruyor hem de vücudun enerji ihtiyacını destekliyor. Özellikle ev yapımı yoğurt, katkısız yapısıyla daha sağlıklı bir tercih.

        5

        AVOKADO: SAĞLIKLI YAĞLARIN ÖTESİNDE

        Avokado, sağlıklı yağlarıyla öne çıksa da aslında magnezyum açısından da güçlü bir gıda. Tek bir avokado, günlük magnezyum ihtiyacının önemli bir yüzdesini karşılıyor. Ayrıca potasyum ve B vitaminleri bakımından da zengin olan avokado, kalp sağlığını destekleyen çok yönlü bir besin.

        6

        ISPANAK: YEŞİLİN EN GÜÇLÜ HALİ

        Yeşil yapraklı sebzelerin çoğu magnezyum içeriyor olsa da ıspanak bu konuda en öne çıkanlardan. Hem düşük kalorili hem de lif açısından zengin olan ıspanak, sindirimi desteklerken aynı zamanda enerji seviyelerini artırıyor. Çiğ salatalarda ya da pişmiş yemeklerde kolayca tüketilebiliyor.

        Kaynak: Healthline, Health

        Fotoğraf kaynak: IStock

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İçişleri Bakanlığı'ndan 15 il için "sarı" kodlu meteorolojik uyarı
        İçişleri Bakanlığı'ndan 15 il için "sarı" kodlu meteorolojik uyarı
        Rüyasında gördü... Anne ile oğlu define avına çıktı!
        Rüyasında gördü... Anne ile oğlu define avına çıktı!
        Filistinlilerin zorunlu göçü sürüyor
        Filistinlilerin zorunlu göçü sürüyor
        "Fren boşaldı Pelin aracın altında kaldı" demişti... Karar açıklandı!
        "Fren boşaldı Pelin aracın altında kaldı" demişti... Karar açıklandı!
        Fransa yakın tarihinin en büyük grevi
        Fransa yakın tarihinin en büyük grevi
        Dalgalar karaya sürükledi! Yük gemisinde kurtarma operasyonu!
        Dalgalar karaya sürükledi! Yük gemisinde kurtarma operasyonu!
        3 yıl süren dava sonuçlandı
        3 yıl süren dava sonuçlandı
        G.Saray Devler Ligi sahnesinde!
        G.Saray Devler Ligi sahnesinde!
        Trafik magandası evi bastı, anneyi darp etti!
        Trafik magandası evi bastı, anneyi darp etti!
        "Herkes böyle damat ister"
        "Herkes böyle damat ister"
        Trump'ın dev Bitcoin heykeli gündem oldu
        Trump'ın dev Bitcoin heykeli gündem oldu
        Deprem olmadan çöktü! İstanbul'da inanılmaz görüntü!
        Deprem olmadan çöktü! İstanbul'da inanılmaz görüntü!
        Penaltı tartışması!
        Penaltı tartışması!
        8 yıl sonra 'Pardon'a 17 milyon TL'lik tazminat davası!
        8 yıl sonra 'Pardon'a 17 milyon TL'lik tazminat davası!
        Bu 7 işarete dikkat edin!
        Bu 7 işarete dikkat edin!
        "Talisca ve Fred ilk 11'i hak etmiyor"
        "Talisca ve Fred ilk 11'i hak etmiyor"
        İspanya'da 53 bin turistik daire kiralık konuta dönüşüyor
        İspanya'da 53 bin turistik daire kiralık konuta dönüşüyor
        Trump'a Windsor Kalesi'nde görkemli tören
        Trump'a Windsor Kalesi'nde görkemli tören
        Rapor süresine dikkat!
        Rapor süresine dikkat!
        "Seçim öncesi yapılmış bir operasyon!"
        "Seçim öncesi yapılmış bir operasyon!"