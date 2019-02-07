Vurgun 1. son bölümü bu akşam izlendi. Güçlü kadrosuyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Vurgun 2. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. FOX TV ekranlarında bu akşam ilk kez yayınlanan dizi seyirci tarafından da büyük merak konusu olmuştu. Peki, yeni bölümde izleyiciyi neler bekliyor? İşte Vurgun 2. yeni bölüm fragmanı...

VURGUN 2. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin bu akşam yayınlanan son bölümünün arından Vurgun 2. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı.

VURGUN SON BÖLÜM NE OLDU?

Aşık olduğu karısı Reyhan ve oğluyla beraber çok mutlu bir hayat yaşayan Kemal Vardar, oğlunun ikinci yaş gününü kutladıkları gece aklına takılan bir iş için uyanır ve sahip olduğu fabrikaya gider. Kemal şirkette çıkan yangın sonucu büyük bir kaza geçirir. Doktorlar Kemal’in tıbben öldüğünden emindirler. Kemal yıllarını komada geçirirken, Reyhan ve yakınları yaşamaya devam etmek zorundadır. Kemal’e komada kaldığı süre boyunca Asya hemşire çiçek gibi bakmıştır. Öyle ki hastanede çalışan herkes onun bu ilgisinin altındaki gerçeği merak etmektedir. O gün Asya hemşire Kemal Vardar’ın durumunda bir farklılık hisseder. Ve sonunda Kemal komaya girdikten 10 yıl sonra büyük bir mucizeyle uyanır. Ancak Kemal’in öldüğü ve etrafındakilerin yaşadığı bu 10 yılın sonunda onu hayalindeki gibi bir kavuşma beklememektedir.

VURGUN DİZİSİ NASIL?

Vurgun'un ilk bölümünü izleyen diziseverler dizi hakkındaki yorumlarını sosyal medya hesaplarından yayınladı. İşte o yorumlardan bazılar...

*Allahim dizi muhteşemmm

*Deniz çakırın ağlama sahneleri süperdi

*Çok güzel dizi ama niye evlendi acaba arkadaşıyla bu olayın içinde bir iş var

*Müthiş dizi