WAC - FC Wacker Innsbruck sahaya çıkıyor

Avusturya Bundesliga heyecanı devam ediyor. WAC, 16 Eylül 2018 Pazar günü FC Wacker Innsbruck takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 15:30. 8 puanlı WAC 7. sırada bulunuyor, FC Wacker Innsbruck 6 puana sahip ve 8. sırada. WAC, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. FC Wacker Innsbruck son 5 mücadelede 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 595. İddaa'da WAC kazanır 1.70, berabere biter 3.20, FC Wacker Innsbruck kazanır 3.30 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.60, 2.5 gol üstünün oranı 1.75. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.65.

WAC son haftadaki FC Wacker Innsbruck müsabasında 3-2 kazandı.

FC Wacker Innsbruck, WAC karşılaşmaında 3-2 yenildi.

WAC, evinde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 2 gol atıp 1 gol yedi.

FC Wacker Innsbruck, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. FC Wacker Innsbruck, deplasmanda 4 kez ağları sarsarken, 5 kez topu kendi kalesinde gördü.

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