WAC - Rapid Vienna maçı öncesi rakamlar

Avusturya ÖFB Kupası Son 8 Turu heyecanı devam ediyor. WAC, 31 Ekim 2018 Çarşamba günü Rapid Vienna takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 20:00. Ev sahibi WAC, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Rapid Vienna, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 504. İddaa'da WAC kazanır 2.40, berabere biter 3.00, Rapid Vienna kazanır 2.20 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.70, 2.5 gol üstünün oranı 1.65. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.80.

WAC son haftadaki Rapid Vienna müsabasında 0-0 berabere kaldı.

Rapid Vienna ise WAC maçında 0-0 berabere kaldı.

WAC, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda aldı. WAC, kendi sahasında 0 gol attı, 0 gol yedi.

Rapid Vienna ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde le sahadan ayrıldı. Rapid Vienna, 0 gol atarken 0 gol yedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ