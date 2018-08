Merkezi Washington’da bulunan Instıtute of International Finance (IIF) 14 Ağustos tarihinde Türk ekonomisi hakkında bir değerlendirme raporu yayınladı.

“Turkey update: Looking for a way forward” başlıklı raporda bugün Türk Lirası’nın değerinin hak ettiğinden, adil olanın çok altında olduğunu ve bugün yaşanan krizin bazı doğru politika adımları atılması ve bunların arkasında kararlı durulduğu takdirde kolay yönetilebileceği ve bunun sonunda da Türk Lirası’nın değerinin aslında adil olan, hak ettiği düzeye oturacağı söyleniyor.

Bu rapor global finansman çevrelerinin en etkin kuruluşu Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Bakan Berat Albayrak’ın son günlerde sergiledikleri kararlı duruşun ne kadar da haklı olduğunu ortaya koymuş oldu.

Ayrıca raporda Türkiye’nin bu krizi elindeki ekonomik araçlarla kolayca yönetebileceği de vurgulanıyor.

Başkan Erdoğan ve Hazine ve Maliye bakanı Albayrak baştan beri bunu vurguluyordu sonunda global bankacılık çevrelerinin kuruluşu da bunun arkasında durmaya başladı.

Raporda ayrıca kur nedeniyle artışa geçen ihracat ve düşüşe geçen ithalat nedeniyle cari açıkta da düşmelerin olacağına dikkat çekiliyor.

IIF; 1980’li yılların başındaki global borç krizini takip etmek ve analizler yapmak için gelişmiş kapitalist ülkelerin önde gelen 33 bankası tarafından ortak kurulmuştu. Kurumun merkezi Washington’da ama Beijing, Dubai, Singapur ve Londra’da da ofisleri bulunuyor.

IIF özellikle Türkiye gibi gelişmekte olan ülke piyasalarını yakından takip ediyor. Uluslarası finans kuruluşları bu tür ülkeler hakkında karar verirken bu kuruluşun yaptığı analizlere çok önem veriyorlar. Bu yüzden 14 Ağustos’ta yayınlanan bu rapor tam da Türkiye’ye karşı bir güven krizi yaratmak isteyenlere karşı çok güel bir cevap oldu aslında.

Global finansman çevreleri aslında Türkiye’nin temeldeki ekonomi yapısına güveniyorlar ve türkiye ile iş yapmak onlar için hala daha cazip.

BASKI ALTINDA GÜVEN VERDİLER

Bu kriz patladığında Başkan Erdoğan’ın nasıl da sağlam duracağına, soğukkanlı liderlik göstereceğine hiç şüphem yoktu. Çünkü bunu daha önce defalarca gördük aşırı baskı altında nasıl özgüvenle liderik yaptığına bir çok defa şahit olduk. Ben daha çok konuyla direkt sorumlu olan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın tavrının nasıl olacağını merak ediyordum. O da aynı Başkan Erdoğan gibi sağlam durdu. Soğukkanlı ve zamanlaması iyi yapılmış doğru hamleleri yaptı ve mükemmel bir ekonomi liderliği portresi ortaya koydu. Başkan Erdoğan’dan çok şey öğrendiğine eminim ama iyi öğrenebilmek de bir yetenek işidir.

Sonuç itibariyle ABD ile ilişkimizin durumu nedeniyle bu krizin bir şekilde patlaması kaçınılmazdı. Şanslıyız ki patladığı anda Başkan Erdoğan ile Bakan Albayrak işin başındaydılar. Onlar olmasaydı işler kolaylıkla kontrolden çıkabilirdi.

Türkiye krizlerini yönetebileceğini gösterdiğine göre şimdi yapısal sorunları çözmeye girişmek zamanı geldi ki onun üzerinde de çalıştıklarını zaten biliyoruz.

