Wedding By The Bosphorus'e yoğun ilgi

Bu yıl ikincisi düzenlenen ‘’Wedding By The Bosphorus’’, 1-2 Aralık tarihlerinde Swissôtel The Bosphorus, İstanbul’da gerçekleşti.

Ece Sükan, Özge Özder, Pınar Tartan, Raşit Bağzıbağlı, Banu Güven gibi isimlerin katılım sağladığı festival yoğun ilgi gördü.

Festivalin açılış defilesini ünlü modacı Raşit Bağzıbağlı, görkemli bir şov ile gerçekleştirdi. Defilede, 2019 gelinlik trendlerinin belirleneceği İlkbahar/Yaz koleksiyonu sunuldu. Defile için özel bir dekorasyon hazırlayan Designia İstanbul Weddings & Events; Rusya’da üretilen el yapımı çiçek avizeler, frozen çiçekler ve simli ip perdeler ile kıyafetlerin asaletini tavana yansıttı.

Etkinlik, ünlü moda tasarımcısı Banu Güven’in “Inspirit ‘19” koleksiyonundan en özel gelinliklerini sunduğu defile ile devam etti. Doğanın döngüsünün birer parçası olan, canlanma ve yenilenme evresinden yola çıkarak hazırladığı koleksiyon davetlilerle buluştu. Defilede ayrıca Ahu Özdemir tarafından hazırlanan saç aksesuarlarında su incileri ve çiçek form detayları dikkat çekti.

Ali Ronay ise Düğün Menüleri Söyleşisi’nde, düğünler için unutulmaz menüler oluşturmanın püf noktalarını ve 2019 düğün trendlerinden bahsetti.

Festivalde ayrıca Başarılı Makyaj Artisti Melis İlkkılıç, gerçekleştirdiği ‘Makyaj Atölyesi’nde birbirinden ışıltılı gelin makyajı önerilerine yer verdi ve gelinlerin sorularını yanıtlayarak göz kamaştırıcı makyajlar uyguladı.

