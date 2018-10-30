West Ham United - Tottenham rakamlar

İngiltere Lig Kupası Son 8 Turu heyecanı devam ediyor. West Ham United, 31 Ekim 2018 Çarşamba günü Tottenham takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 22:45. West Ham United, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Tottenham son 5 mücadelede 4 galibiyet, 1 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 544. İddaa'da West Ham United kazanır 2.40, berabere biter 3.00, Tottenham kazanır 2.20 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.75, 2.5 gol üstünün oranı 1.60. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.35 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.95.

West Ham United son haftadaki Leicester City müsabasında 1-1 berabere kaldı.

Tottenham, Manchester City karşılaşmaında 0-1 yenildi.

Kendi sahasında alan West Ham United, 0 gol attı ve 0 gol yedi.

Tottenham, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda elde etti. Tottenham, deplasmanda 0 kez ağları sarsarken, 0 kez topu kendi kalesinde gördü.

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