Westerlo - KV Mechelen maçı heyecanı

Belçika 1.Lig B Açılış heyecanı devam ediyor. Westerlo, 04 Kasım 2018 Pazar günü KV Mechelen takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 22:00. Maç öncesi Westerlo 19 puanla 3. sırada, KV Mechelen 24 puanla 1. sırada bulunuyor. Westerlo son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. KV Mechelen, son 5 maçında 3 galibiyet, 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 574 kodlu maçı oynayanlar; Westerlo galibiyet oranı 2.90, beraberlik oranı 3.05, KV Mechelen galibiyet oranı 1.90. Alt 1.60, üst 1.75 veriyor. Karşılıklı gol var 1.50, karşılıklı gol yok 1.70 oranını kazandıracak.

Westerlo son haftadaki Go Ahead Eagles müsabasında 1-1 berabere kaldı.

KV Mechelen, Mouscron karşılaşmaında 3-1 kazandı.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 3 mağlubiyet alan Westerlo, 10 gol attı ve 9 gol yedi.

KV Mechelen, dış sahada 2 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda KV Mechelen 11 kez gol sevinci yaşadı, 6 kez topu ağlarında gördü.

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