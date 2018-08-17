Westerlo - Union St Gilloise rakamlar

Belçika 1.Lig B Açılış maçında Westerlo ile Union St Gilloise, 18 Ağustos 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 18:00. Westerlo, son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Union St Gilloise, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 364 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Westerlo kazanırsa 2.00, beraberlik çıkarsa 2.90, Union St Gilloise sahadan galip ayrılırsa 2.80 oranını elde edecekler. Alt 1.55, üst 1.80 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.65.

Westerlo önceki hafta Tubize mücadelesinde 1-1 berabere kaldı.

Union St Gilloise, SV Roeselare karşılaşmaında 1-0 yenildi.

Westerlo, evinde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 2 gol atıp 1 gol yedi.

Union St Gilloise ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Union St Gilloise, 0 gol atarken 1 gol yedi.

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