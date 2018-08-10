Wexford Youths - Bohemians maçı heyecanı

İrlanda FAI Kupası 1.Tur maçında Wexford Youths ile Bohemians, 10 Ağustos 2018 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 22:00. Wexford Youths, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Bohemians, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 254 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Wexford Youths kazanırsa 7.00, beraberlik çıkarsa 5.50, Bohemians sahadan galip ayrılırsa 1.15 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 2.30, 2.5 gol üstünün oranı 1.30. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.60.

Wexford Youths son hafta oynanan Bohemians maçında 0-1 yenildi.

Bohemians ise Wexford Youths karşılaşmasında 0-1 kazandı.

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