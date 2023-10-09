Spor yazarları Fenerbahçe'nin Kasımpaşa galibiyetini değerlendirdi
Fenerbahçe, Süper Lig'in 8. haftasında konuk olduğu Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup etti ve milli araya lider girdi. Spor yazarları, Fenerbahçe'nin Kasımpaşa deplasmanındaki 2-0'lık galibiyetini değerlendirdi. İşte yazarların yorumları...
Fenerbahçe, Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup etti. Spor yazarları Fenerbahçe'nin Kasımpaşa galibiyetini değerlendirdi.
"DOĞRU FORMÜLLERİ BİLİYOR"
GÜRCAN BİLGİÇ: "Erken gelen gol ile maçı cebine koydu Fenerbahçe. İki kanadı da çok etkili kullandılar ama Kemal Özdeş merkeze duvarı örmüştü. Önlem alınmayan tek oyuncu; İsmail Yüksek çözdü düğümü. Dzeko'ya golü attırdı, penaltıyı yaptırdı. Altı çizilecek nokta; Kasımpaşa takımı "yeniğiz, haydi gol atalım" fikrine gelemedi hiç. Bu örgüyü kazandırıp, geçen sezondan farklı kılan da İsmail Kartal. Doğru oyunun formüllerini biliyor, takımına da uygulatıyor. Helal olsun…" [Fotomaç]
"GEÇEN SEZONKİ ARKADAŞIMIZDAN ESER YOK"
ENGİN VEREL: "Elbette her maç 5-6 farkla bitmeyecek. Ancak daha iyisi olur mu olur. Batshuayi'nin frikikteki vuruşunu da gerçekten hiç anlayamadım. Belçikalı forvet bu şekilde tavır yapmaya devam edecekse devre arasında bir "Değişim" düşünmek gerek. 90+1'de Michy yine kaçırdı. Geçen sezonki arkadaşımızdan eser kalmamış. İlk yarıda özlenen Fenerbahçe'yi seyrettik. İkinci yarı da iş bitmişti... İsmail Hoca'yı rekoru için tebrik ederim. Güzel bir başlangıç oldu." [Akşam]
"OLAĞANÜSTÜ BİR BAŞARI"
ENGİN KEHALE: "Avrupa’nın 10 büyük ligi ve Süper Lig’in istatistiklerine baktığımızda, Opta verilerine göre rakiplerine Fenerbahçe’den az gol beklentisi veren bir takım yok. 8 maçta rakiplere verilen 3.6 gol beklentisi (maç başı 0.45), gerçekten olağanüstü bir başarı. Gidişata bakılırsa bizleri sezon sonuna kadar iki takımlı, inanılmaz heyecanlı bir şampiyonluk yarışı bekliyor." [Hürriyet]
"ZORLANMADAN DEVAM EDİYOR"
ERMAN TOROĞLU: "Fenerbahçe rahat rahat sahada her şeyi yapıyor. Farkı artırabilir ama herhalde Avrupa kupası maçları onları biraz yıpratmış. Çünkü önceki gün Galatasaray'da da bu görüntü vardı. Mesela Fenerbahçe maçında da bir penaltı pozisyonu var Dzeko'nun kazandığı. Ben olsam vermem. Yani bakınız üç maç… Cumartesi günü Muslera atılır Beşiktaş maçında oynayamaz, Beşiktaş'ın penaltısı verilmez hatta Cenk'e kart bile verilir. Adamın kaval kemiğine tabanıyla bastığı için hani yani! Dzeko da çok profesyonel ayağını soktu aldı. Aynı penaltıyı Fenerbahçe'nin aleyhine versen ne olur öyle düşünmek lazım. Haftanın özeti şu; Galatasaray ve Fenerbahçe zorlanmadan devam ediyorlar. Beşiktaş'ın şansı İstanbulspor ile oynamasıydı." [Fotomaç]
"ÜÇÜNCÜ VİTESE GEREK DUYMADILAR"
UĞUR MELEKE: "Dün gündüz seansında Dolmabahçe’de, akşam da Kasımpaşa’da benzer senaryolar vardı. Beşiktaş’ın kalesinde Ersin’in oynadığını 44’te İstanbulspor nihayet bir korner kazanınca fark edebildi izleyiciler! Fenerbahçe kalecisi Livakovic’i de ilk kez 42’de Gökhan’ın uzaktan cılız şutunda görebildik. İstanbulspor ilk 45 dakikayı 0 (sıfır), Kasımpaşa da 0,08 gol beklentisi ile tamamladılar. Beşiktaş da Fenerbahçe de üçüncü vitese gerek duymadan kazandılar dün." [Hürriyet]
"BU FUTBOLCU DİNLENDİRİLİR Mİ!"
ÖMER ÜRÜNDÜL: "F.Bahçe'de her şey güllük gülistanlık ama benim işler iyi giderken yaptığım eleştiriler her zaman çok önemlidir. Teşhislerimde büyük çoğunlukla haklı çıkarım. F.Bahçe'de fizik kondisyon açısından görevler paylaşılamıyor. Başta Ferdi olmak üzere güçlü kuvvetli bir geri 4'lü, 2 stoper rakip santrfora adeta nefes dahi aldırmadılar. Bu defans bloğunun önünde her tarafa basan ve oyunu da yönlendirebilen mükemmel bir İsmail, onun önünde de fizik güç kaybı açıkça görülen 4'ü yabancı 5 yıldız oyuncu. Ben Dzeko'yu geçen sene defalarca İnter'de izledim. Çok büyük bir santrfor, ayrıca Şampiyonlar Ligi iki yarı finali ve finalde de canlı izledim. O zamanki gücünden çok uzak. Tadic, Fred, Szymanski de dün öyleydi. Szymanski 24 yaşında. Feyenoord'la ağır idmanların yanı sıra bütün sezon çarşambapazar maç oynadı. Bu futbolcu dinlendirilir mi! Ben işler iyi giderken bu görüşlerimi bildireyim de gerisi İsmail hocanın işi." [Sabah]
"BU SAATTEN SONRA TEK ŞEKİLDE TEKLER"
ERCAN GÜVEN: "Fenerbahçe’nin en az yorularak kazandığı galibiyet oldu Kasımpaşa maçı. Artık “imalat hatasından” şüphe duyulmayacak kadar denenmiş Fenerbahçe makinesi bu saatten sonra tek şekilde tekler gibi duruyor!.. Operatör hatası. O da zor. Şimdi, direksiyondakilerin hepsi tecrübeli, hepsi işinin ehli. Futbolcular ise sorun çıkarmak bir yana, Fenerbahçe’de oynadıkça piyasa değerlerinin artacağının farkında." [Milliyet]
"TAŞLAR YERİNE KISA SÜREDE OTURDU"
HİLMİ TÜRKAY: "F.Bahçe, Kasımpaşa maçıyla (Avrupa dahil) galibiyet sayısını 16’ya çıkardı. Alkışlanacak bir durum. İsmail Kartal için zaman zaman “Rotasyona gidiyor” diye yazılıyor. As kadro veya yedek isimler hiç farketmiyor. Taşlar yerine kısa sürede oturdu, yabancılar çabuk uyum sağladı. İyi kenetlenme ve enerjiyle (taraftar gücü de buna dahil) başarılar peş peşe geldi. Bu hafta milli maç arası. Dönüşte Sarı-Lacivertliler önce evinde Hatayspor’la, sonra deplasmanda Pendikspor’la oynayacak." [Cumhuriyet]
"KAYIP İÇİN MUCİZE GEREK"
İLKER YAĞCIOĞLU: "işin savunma tarafında da ofans tarafında da harika işler yapan bir takım izliyoruz. Açıkçası bu takım puan kaybedecek mi, merak ediyorum. Elbette puan kaybı olacaktır ama sanki büyük bir mucize olması gerek gibi duruyor. Fenerbahçe hem ligde hem de Avrupa'da lider gitmenin keyfini yaşıyor. Futbolcular her türlü övgüyü hak ediyor." [Takvim]