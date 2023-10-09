Ercan Kesal okuyucularıyla buluştu
3'üncü Kocaeli Kitap Fuarı'nda sevenleriyle bir araya gelen ünlü oyuncu Ercan Kesal, 'Cebimdeki Ekmek Kırıntıları' adlı söyleşi gerçekleştirdi. Aynı zamanda doktor olan Kesal, Kocaeli'de 3 doktorun darp edilmesiyle ilgili olarak "Doktora şiddet kabul edebilecek bir durum değil" yorumunda bulundu
Kitap fuarlarını sevdiğini ve davet edildikçe katıldığını söyleyen Ercan Kesal, "Kocaeli Kitap Fuarı'na bu ikinci gelişim. Bu gelişimde daha organize daha ihtiyaca cevap veren, daha keyifli bir yer olarak gördüm. Okurla buluşarak konuşuyoruz. Yazdığımız şeyler bizim genelde tanımadığımız insanlara gönderdiğimiz mektuplar gibidir. Onların kalıcılığını görünce insan kendini daha iyi hissediyor. Umarım gelenekselleşir ve kurumsallaşır" ifadelerini kullandı.
"ONLARIN HAYAL DÜNYALARINI GELİŞTİRECEKTİR"
Çocukların sıklıkla kitap okuması gerektiği söyleyen Ercan Kesal, "Mutlaka Refik Halit Karay’ı okusunlar, müthiş bir Türkçesi vardır. Yaşar Kemal, Orhan Kemal ve Kemal Tahir’i okusunlar. Hayatlarında mutlaka şiir olsun, çok iyi şairlermişiz var. Kütüphanelerinde Turgut Uyar, Edip Cansever veya Cemal Süreya kitaplarından birisi bulunsun isterim. Okudukça keyfine vardıkça, yabancı klasiklere dokunacaklardır. Çehov, Dostoyevski, Tolstoy kütüphanelerinde olmalı. Daha az kelimeyle konuşuyorlar, bu da onların kelime haznelerinin azaldığını gösteriyor. Kısaltmalarla cep telefonlarıyla kırdıkları bir ilişki biçimi var. Keşke çok daha fazla kitapla çok daha fazla kelimeyle hemhal olsalar. Bu onların hayal dünyalarını geliştirecektir” şeklinde konuştu.
'Hükümet Kadın', 'Çukur' ve 'Magarus' gibi yapımlarda rol alan Ercan Kesal, "Diziler uzun süreli olduğu için oyuncu bir sonraki hafta kendisini neyin beklediğini bilmiyor" şeklinde konuştu.
Oyunculuk mesleği öncesinde uzun yıllar doktorluk yaptığı bilinen Ercan Kesal, Kocaili Körfez ilçesinde sağlık ocağında 3 doktorun darp edildiği olayı ise kınadı.
"CAYDIRICI TEDBİRLER ALINMALI"
Ercan Kesal, "Olayı haberlerde gördüm ve çok üzüldüm. Doktora şiddet kabul edebilecek bir durum değil. Ne yazık ki hasta ile hekim arasındaki bu tuhaf, aceleci, sıkıntılı ve kötü ilişki hastanın da öfkesini yanlış yere kanalize etmesine sebep oluyor. Caydırıcı tedbirler alınmalı. Doktorlar yurt dışına gitmesin, gittiyseler de en kısa zamanda geri dönsünler. Onlara ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.
Fotoğraflar: İHA