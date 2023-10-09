Haberler Magazin Ercan Kesal okuyucularıyla buluştu - Magazin haberleri

Ercan Kesal okuyucularıyla buluştu 3'üncü Kocaeli Kitap Fuarı'nda sevenleriyle bir araya gelen ünlü oyuncu Ercan Kesal, 'Cebimdeki Ekmek Kırıntıları' adlı söyleşi gerçekleştirdi. Aynı zamanda doktor olan Kesal, Kocaeli'de 3 doktorun darp edilmesiyle ilgili olarak "Doktora şiddet kabul edebilecek bir durum değil" yorumunda bulundu İhlas Haber Ajansı Giriş: 09.10.2023 - 09:33 Güncelleme: 09.10.2023 - 10:03 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

copy ABONE OL

1 Şurada Paylaş!







Kitap fuarlarını sevdiğini ve davet edildikçe katıldığını söyleyen Ercan Kesal, "Kocaeli Kitap Fuarı'na bu ikinci gelişim. Bu gelişimde daha organize daha ihtiyaca cevap veren, daha keyifli bir yer olarak gördüm. Okurla buluşarak konuşuyoruz. Yazdığımız şeyler bizim genelde tanımadığımız insanlara gönderdiğimiz mektuplar gibidir. Onların kalıcılığını görünce insan kendini daha iyi hissediyor. Umarım gelenekselleşir ve kurumsallaşır" ifadelerini kullandı.

2 Şurada Paylaş!







"ONLARIN HAYAL DÜNYALARINI GELİŞTİRECEKTİR"

Çocukların sıklıkla kitap okuması gerektiği söyleyen Ercan Kesal, "Mutlaka Refik Halit Karay’ı okusunlar, müthiş bir Türkçesi vardır. Yaşar Kemal, Orhan Kemal ve Kemal Tahir’i okusunlar. Hayatlarında mutlaka şiir olsun, çok iyi şairlermişiz var. Kütüphanelerinde Turgut Uyar, Edip Cansever veya Cemal Süreya kitaplarından birisi bulunsun isterim. Okudukça keyfine vardıkça, yabancı klasiklere dokunacaklardır. Çehov, Dostoyevski, Tolstoy kütüphanelerinde olmalı. Daha az kelimeyle konuşuyorlar, bu da onların kelime haznelerinin azaldığını gösteriyor. Kısaltmalarla cep telefonlarıyla kırdıkları bir ilişki biçimi var. Keşke çok daha fazla kitapla çok daha fazla kelimeyle hemhal olsalar. Bu onların hayal dünyalarını geliştirecektir” şeklinde konuştu.