WhatsApp vazgeçmiyor! 0:00 / 0:00

WhatsApp, geçen ay eleştiri oklarının hedefi olan ve gelen tepkiler sonrası kısmen geri adım attığı yeni gizlilik sözleşmesi ile ilgili olarak yeni bir açıklama yaptı. Buna göre Facebook bünyesindeki WhatsApp’ın önce 8 Şubat’ta yürürlüğe gireceğini duyurduğu ancak kamuoyunda oluşan yoğun tepkiler nedeniyle 15 Mayıs’a ertelediği güncellemeyle ilgili olarak önümüzdeki haftalarda bir uyarı mesajı yayınlanmaya başlanacak.

Yanlış anlaşılmaları gidermek için daha yoğun çalışacaklarını ve bu kapsamda ilgili güncellemeleri doğrudan WhatsApp’ta paylaşmak için artık “Durum” özelliğini kullanacaklarını belirten WhatsApp, “Önümüzdeki haftalarda, WhatsApp’ta güncellemeyle ilgili daha fazla bilgi içeren bir uyarı mesajı yayınlayacağız. Kullanıcılar bu bilgileri kendilerine uygun bir zamanda okuyabilecekler. Son olarak, WhatsApp’ı kullanmaya devam edebilmeleri için bu güncellemeleri inceleyip kabul etmelerini kullanıcılara hatırlatmaya başlayacağız” açıklaması yaptı.

Bazı rakiplerinin kullanıcıların mesajlarını göremediklerini öne sürdüğüne dikkat çekilen WhatsApp’tan yapılan açıklamada, “Bir uygulama uçtan uca şifreleme özelliği sunmuyorsa varsayılan olarak mesajlarınızı okuyabilir… WhatsApp’ta kişisel mesajlar her zaman uçtan uca şifrelidir. Bu sayede WhatsApp kişisel mesajlarınızı okuyamaz ve dinleyemez” denildi.

'KULLANICILARA UYARI MESAJI GÖNDERECEĞİZ'

WhatsApp’ın, Türkiye’de Rekabet Kurumu’nun soruşturmasına da konu olan gizlilik güncellemesiyle ilgili olarak “Güncellememiz Hakkında Daha Fazla Bilgi” başlığıyla yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

- Bugün, WhatsApp kullanıcılarının hizmet koşullarımızı ve gizlilik ilkemizi incelemelerine yönelik güncel planlarımızı paylaşıyoruz. Daha önce bu güncelleme hakkında çok fazla sayıda yanlış bilgiyle karşılaştık ve tüm yanlış anlaşılmaları gidermek için yoğun bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz.

'MESAJLARINIZI OKUYAMAYIZ, DİNLEYEMEYİZ'

- WhatsApp’ta işletmelerle sohbet etmenin veya işletmelerden alışveriş yapmanın yeni yöntemlerini sunduğumuzu ve bu yöntemlerin tamamen isteğe bağlı olduğunu hatırlatmak istiyoruz. Kişisel mesajlar her zaman uçtan uca şifrelidir. Bu sayede WhatsApp kişisel mesajlarınızı okuyamaz ve dinleyemez.

- Bu konuda neyi daha iyi yapabileceğimiz üzerine derinlemesine düşündük. Herkesin, geçmişten bu yana uçtan uca şifrelemeyi savunduğumuzu bilmesini ve kullanıcıların gizliliğini ve güvenliğini koruma konusundaki kararlılığımızdan emin olmasını istiyoruz. Bu doğrultuda, değerlerimizi ve güncellemelerimizi doğrudan WhatsApp’ta paylaşmak için artık Durum özelliğimizi kullanıyoruz. İlerleyen günlerde sesimizi daha net bir şekilde duyurmak için çok daha fazlasını yapacağız.

- Önümüzdeki haftalarda, WhatsApp’ta güncellemeyle ilgili daha fazla bilgi içeren bir uyarı mesajı yayınlayacağız. Kullanıcılar bu bilgileri kendilerine uygun bir zamanda okuyabilecekler. Ayrıca bize ulaşan endişelere yanıt vermek için bu sayfaya daha fazla bilgi ekledik. Son olarak, WhatsApp’ı kullanmaya devam edebilmeleri için bu güncellemeleri inceleyip kabul etmelerini kullanıcılara hatırlatmaya başlayacağız.

'MESAJLARINIZI GÖREMEDİKLERİNİ ÖNE SÜRDÜLER...'

- Kullanıcıların WhatsApp’ı ücretsiz olarak nasıl sunabildiğimizi bilmelerinin de önemli olduğunu düşünüyoruz. Her gün milyonlarca kullanıcı, telefon etmekten ya da e-posta göndermekten daha kolay olduğu için işletmelerle WhatsApp üzerinden sohbet ediyor. Kullanıcılarımızdan değil, WhatsApp’ta müşteri hizmetleri sunan işletmelerden ücret alıyoruz. İşletmeler, bazı alışveriş özelliklerini kullanmak ve farklı uygulamalar arasında envanterlerini yönetebilmek için Facebook'la çalışmayı tercih edebilirler. Kullanıcıların işletmelerle iletişim kurmak isteyip istemediklerine karar verebilmeleri için, doğrudan WhatsApp’ta daha fazla bilgi sunuyoruz.

- Bu süre zarfında, bazı kullanıcıların sunulan özellikleri görmek amacıyla diğer uygulamaları deneyebileceğini anlıyoruz. Bazı rakiplerimiz kullanıcıların mesajlarını göremediklerini öne sürdüler. Bir uygulama uçtan uca şifreleme özelliği sunmuyorsa varsayılan olarak mesajlarınızı okuyabilir. Bazı uygulamalarsa WhatsApp’tan bile daha az bilgiye ulaşabilmeleri nedeniyle daha iyi olduklarını iddia ediyorlar. WhatsApp, güvenilir ve güvenli bir hizmet sunabilmek için, bazı sınırlı sayıda verilere erişim sağlayabiliyor. Kullanıcıların da mesajlaşma hizmetlerinde bu özellikleri aradıklarına inanıyoruz. Kararlarımızı daha özenli ve dikkatle inceleyerek almaya gayret ediyoruz ve bu sorumlulukları daha fazla değil, daha az bilgiyle yerine getirmenin yeni yollarını geliştirmeye devam edeceğiz.

- Endişelere yanıt vermemize yardımcı olan herkese sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Her zamanki gibi tüm soruları yanıtlamaya hazırız. 2021 yılına yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz ve önümüzdeki hafta ve aylarda başka yenilikleri de sizinle paylaşmayı heyecanla bekliyoruz.