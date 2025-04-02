Whatsapp bu telefonlarda kullanılmayacak! İşte Whatsapp'ın desteklenmediği telefon modelleri
Dünya çapında popüler bir mesajlaşma uygulaması olan Whatsapp, bazı eski model telefonları desteklemeyeceğini duyurdu. Söz konusu telefonların gerekli teknolojik alt yapıya sahip olmaması, güncelleme almaması ve güvenlik açıkları oluşturması nedeniyle Whatsapp, desteğini çekmeye karar verdi. Peki, Whatsapp hangi telefonlarda kullanılmayacak? İşte, 2025 Whatsapp'ın desteklemediği telefon modelleri...
Meta, bazı eski telefon modellerinin artık Whatsapp uygulamasını desteklemeyeceğini duyurdu. Eski telefonlardaki Whatsapp uygulamasının yetersiz performansı, sorunlu kullanıcı deneyimi yaratması ve güvenlik açıkları vermesi nedeniyle Meta, milyonlarca kullancıyı etkileyen bir karar alarak, bazı telefonlardan çekilme kararı aldı. Peki, Whatsapp artık hangi telefonlarda kullanılmayacak?
WHATSAPP HANGİ SÜRÜMÜ DESTEKLEMEYECEK?
Whatsapp'tan yapılan açıklamaya göre; 5 Mayıs 2025 itibarıyla yalnızca iOS 15.1 ve daha yeni iOS sürümleri desteklenecek. Diğer sürümleri kulananlar artık Whatsapp uygulamasına giriş yapamayacak.
WHATSAPP UYGULAMASININ KULLANILMAYACAĞI TELEFON MODELLERİ LİSTESİ 2025
APPLE
iPhone 5
iPhone 5C
iPhone 6 serisi
SAMSUNG
Galaxy Ace Plus
Galaxy Note 3 serisi
Galaxy S4 Mini