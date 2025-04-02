Meta, bazı eski telefon modellerinin artık Whatsapp uygulamasını desteklemeyeceğini duyurdu. Eski telefonlardaki Whatsapp uygulamasının yetersiz performansı, sorunlu kullanıcı deneyimi yaratması ve güvenlik açıkları vermesi nedeniyle Meta, milyonlarca kullancıyı etkileyen bir karar alarak, bazı telefonlardan çekilme kararı aldı. Peki, Whatsapp artık hangi telefonlarda kullanılmayacak?