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        Haberler Bilgi Gündem Whatsapp'ın kullanılmayacağı telefon modelleri ve sürümleri hangileri 2025? Whatsapp hangi modellerden ne zaman desteğini çekiyor?

        Whatsapp bu telefonlarda kullanılmayacak! İşte Whatsapp'ın desteklenmediği telefon modelleri

        Dünya çapında popüler bir mesajlaşma uygulaması olan Whatsapp, bazı eski model telefonları desteklemeyeceğini duyurdu. Söz konusu telefonların gerekli teknolojik alt yapıya sahip olmaması, güncelleme almaması ve güvenlik açıkları oluşturması nedeniyle Whatsapp, desteğini çekmeye karar verdi. Peki, Whatsapp hangi telefonlarda kullanılmayacak? İşte, 2025 Whatsapp'ın desteklemediği telefon modelleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.04.2025 - 11:03 Güncelleme: 02.04.2025 - 11:03
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        Meta, bazı eski telefon modellerinin artık Whatsapp uygulamasını desteklemeyeceğini duyurdu. Eski telefonlardaki Whatsapp uygulamasının yetersiz performansı, sorunlu kullanıcı deneyimi yaratması ve güvenlik açıkları vermesi nedeniyle Meta, milyonlarca kullancıyı etkileyen bir karar alarak, bazı telefonlardan çekilme kararı aldı. Peki, Whatsapp artık hangi telefonlarda kullanılmayacak?

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        WHATSAPP HANGİ SÜRÜMÜ DESTEKLEMEYECEK?

        Whatsapp'tan yapılan açıklamaya göre; 5 Mayıs 2025 itibarıyla yalnızca iOS 15.1 ve daha yeni iOS sürümleri desteklenecek. Diğer sürümleri kulananlar artık Whatsapp uygulamasına giriş yapamayacak.

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        WHATSAPP UYGULAMASININ KULLANILMAYACAĞI TELEFON MODELLERİ LİSTESİ 2025

        APPLE

        iPhone 5

        iPhone 5C

        iPhone 6 serisi

        SAMSUNG

        Galaxy Ace Plus

        Galaxy Note 3 serisi

        Galaxy S4 Mini

        4

        HUAWEI

        Ascend P6 S

        Huawei GX1S

        LG

        Optimus 4X HD

        Optimus G

        MOTOROLA

        Moto G

        Moto X.

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