Wil 1900 - Servette maçı öncesi rakamlar

Wil 1900 ve Servette, 03 Ağustos 2018 Cuma günü İsviçre Challenge Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 21:00. 3 puanlı Wil 1900 6. sırada bulunuyor, Servette 6 puana sahip ve 2. sırada. Wil 1900 son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Servette son 5 mücadelede 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 193. İddaa'da Wil 1900 kazanır 2.90, berabere biter 3.00, Servette kazanır 1.90 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Wil 1900 önceki hafta Neuchatel Xamax mücadelesinde 6-3 yenildi.

Servette, Rapperswil-Jona karşılaşmaında 0-3 yenildi.

Wil 1900, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Wil 1900, kendi sahasında 2 gol attı, 0 gol yedi.

Servette, dış sahada 2 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Servette 5 kez gol sevinci yaşadı, 0 kez topu ağlarında gördü.

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