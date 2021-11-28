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Williams F1 Takımı'nın kurucusu Frank Williams yaşamını yitirdi

Formula 1'in köklü takımlarından Williams'ın kurucusu Frank Williams, 79 yaşında hayatını kaybetti

Williams F1 Takımı'nın kurucusu Frank Williams yaşamını yitirdi

Takımın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, cuma günü hastaneye götürülen "Sör" unvanlı Büyük Britanyalı iş insanı, hayata gözlerini yumdu.

Frank Williams'ın 1977'de kurduğu ve direktörlüğünü üstlendiği F1 takımının, 7 pilotlar ve 9 takımlar şampiyonluğu, 114 de yarış birinciliği bulunuyor.

1986'da geçirdiği trafik kazası sonrası yürüyemeyen Frank Williams, takım direktörü titrini korusa da 2013'te yetkilerini, yardımcı takım direktörü unvanıyla kızı Claire'e devretmişti.

2020'de ABD merkezli yatırım şirketi Dorilton Capital'a satılan Williams F1 Takımı, 2012 İspanya Grand Prix'sinden beri yarış, 1997'den bu yana ise herhangi bir şampiyonluk kazanamadı.

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