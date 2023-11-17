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        Haberler Gündem 3. Sayfa Konya'da kadın cinayeti: Barışmak istemeyen eşini öldürdü, kayınvalidesini yaraladı - Son dakika haberler

        Eşini öldürüp kayınvalidesini yaralamıştı! İşte nedeni!

        Konya'da, ayrı yaşadığı 3 çocuk annesi eşi Zekiye Ertuğrul'u 3 gün önce tabancayla vurarak öldürüp, kayınvalidesi Ayşe Ç.'yi de yaralayan Durmuş Ali Ertuğrul, yakalanıp, tutuklandı. Ertuğrul´un ifadesinde, "Barışmak için konuşmaya gittim. Konuşurken barışmak istediğimi ve eve geri dönmesini istediğimi söyledim. Bana `tekrar o eve dönmek istemiyorum´ deyince sinirlendim ve tabancayla vurdum" dediği öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.11.2023 - 10:15 Güncelleme: 17.11.2023 - 10:44
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        Eşini öldürüp kayınvalidesini yaralamıştı! İşte nedeni!
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        Konya'da olay, pazartesi günü saat 08.00 sıralarında Sarayönü ilçesi Ladik Mahallesi 150520'nci Sokak'ta, tek katlı müstakil bir evde meydana geldi.

        3 ÇOCUK ANNESİYDİ

        DHA'da yer alan habere göre en küçüğü 1 yaşında, en büyüğü de 18 yaşında olan 3 çocuk annesi Zekiye Ertuğrul, eşi Durmuş Ali Ertuğrul'un uyuşturucu kullandığı iddiasıyla bir süre önce evi terk edip ailesinin yanına yerleşti.

        ÖNCE EŞİNİ SONRA KAYINVALİDESİNİ VURDU

        Durmuş Ali Ertuğrul ise olay günü konuşmak için eşinin yaşadığı eve geldi. Burada, çift arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Durmuş Ali Ertuğrul, tabancayla önce eşi Zekiye Ertuğrul'u, ardından kayınvalidesi Ayşe Ç.'ye ateş etti.

        OLAY YERİNDEN KAÇTI

        Anne- kız kanlar içinde yere yığılırken, Durmuş Ali Ertuğrul ise kaçtı. İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

        MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Ambulansla Sarayönü Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Zekiye Ertuğrul, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Durumu ağır olan Ayşe Ç. ise ilk müdahalesinin ardından Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi´ne sevk edildi. Ayşe Ç.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        3 GÜN SONRA POLİS GÖZALTINA ALDI

        Olayın ardından Konya kent merkezine kaçan Durmuş Ali Ertuğrul´un, Aydınlık Evler Mahallesi'nde saklandığı belirlendi. Ekipler, eve operasyon düzenledi. Polisin geldiğini gören Ertuğrul, tabancasını başına dayayarak intihar etmek istedi. Polis ekiplerinin ikna çabasıyla eylemine son veren Ertuğrul, gözaltına alınarak jandarmaya teslim edildi. Ertuğrul, Sarayönü İlçe Jandarma Komutanlığı´ndaki işlemlerinin ardından Sarayönü Adliyesi´ne sevk edildi. Ertuğrul, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        BARIŞMAK İÇİN GİTMİŞ

        Ertuğrul´un jandarmadaki ifadesinde, "Barışmak için konuşmaya gittim. Konuşurken barışmak istediğimi ve eve geri dönmesini istediğimi söyledim. Bana `tekrar o eve dönmek istemiyorum´ deyince sinirlendim ve tabancayla vurdum" dediği öğrenildi.

        Eşini öldürdü, kayınvalidesini ağır yaraladı!
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