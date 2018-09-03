Berlin’de gerçekleşen IFA 2018’de Microsoft, yeni ürünleri ile birlikte Windows 10’a gelecek bir sonraki ana güncellemesini de resmi olarak duyurmuş oldu. Bir süredir sadece dedikodudan ibaret olan güncelleme, Ekim ayında çıkacak ve teknik olarak Windows 10 versiyon 1809 olarak isimlendirilecek.

Redstone 5 kod adı ile geliştirilen Windows 10’un Ekim güncellemesi, stabilite düzenlemeleriyle birlikte pek çok yeni özellik getirecek. Dosya gezginine gelecek ‘karanlık mod’ bu yeniliklerden bir tanesi. Farklı cihazlar arasında senkronize çalışacak yeni bir bulut sistemli pano uygulaması da kullanıcıların işini kolaylaştıracak. Ayrıca Microsoft Edge ve Xbox Game Mode için büyük yenilikler söz konusu.

Ekim 2018 güncellemesinin Eylül ayının sonlarına doğru hazır olması bekleniyor. Eylül’ün başlarında Windows Insider programına sahip olanlar tarafından denenecek olan güncelleme, daha sonra sıradan kullanıcıların hizmetine sunulacak. Microsoft’un 19H1 kod isimli bir sonraki ana güncellemesi ise Nisan 2019’da çıkacak.

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