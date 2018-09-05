Kitaptan oyuna uyarlanan ve kısa zamanda kitabından çok daha fazla meşhur olan, hatta kitabını da meşhur eden Witcher oyunu, Netflix'in yapımcılığında dizi olarak ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Şimdiye kadar dizi ile ilgili en merak edilen konuların başında Rivia'lı Geralt'ı kimin oynayacağı sorusu geliyordu. Nihayet başrol belli oldu!

Geçtiğimiz ay IGN'e verdiği bir röportajda Witcher oyununun hayranı olduğunu ve Witcher 3'ü tekrar tekrar oynadığını dile getiren Henry Cavill, Rivia'lı Geralt'ın inanılmaz bir rol olduğunu ve bu rolü oynamak istediğini de belirtmişti. Henry Cavill'in hayalleri gerçek mi oldu yoksa zaten halihazırda yapımcılarla temas halindeyken mi söz konusu röportajı verdi bilemiyoruz ama namıdiğer Superman, Witcher'da başrolü kaptı!

Netflix'in Witcher'ı ne durumda?

İlk sezonu 8 bölümden oluşacak olan Witcher dizisi, 2020'den önce ekranlara gelemeyecek. Game of Thrones'a benzer bir etki yaratması beklenen Witcher'ın yapımcıları arasında Daredevil'ın da prodüksiyonunda yer alan Lauren Schmidt Hissrich bulunuyor. Witcher dizisinde, Daredevil'ın müthiş dövüş koreografileri gibi kılıçlı sahneler görecek miyiz, bunu zaman gösterecek.

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