The Witcher 3: Wild Hunt GOTY Edition inceleme

Tarih 2016'nın ilk ayları. The Witcher 3: Wild Hunt piyasaya çıkalı 1 yıla yakın olmuş. Dünya oyun otoritelerinin çoğundan "Yılın Oyunu" ödüllerini toplamış, kitabından çok daha meşhur olarak adeta uyarlandığı kitabın satışlarını patlatmıştı (ki genelde tam tersi olur. Kitap meşhur olur ve oyununun satışları da buna bağlı olarak artar). Ben ise henüz ne The Witcher 3, ne de serinin önceki oyunlarını oynamamıştım.

Teknoloji ve oyun basını tahmin edileceği üzere iç içedir. Çevremde oyun oynayan pek çok kişi olduğu gibi oyun haberleri yapan, oyunları inceleyen de çok kişi var. Toplantılarda sık sık bir araya geliyoruz, laflıyoruz... İkide bir hakkımda "Rivia'lı Geralt" esprileri yapılıyor. Yazdığım dijital mecralarda, metinlerimin altına "Geralt of Rivia" yorumları geliyor. Kazara bir PS kafenin önünden geçsem, Geralt cosplay'i (!) muamelesi görüyorum. Haliyle de "Neymiş bu Rivia'lı Geralt?" diye merak ediyorum ve benim için Witcher 3 serüveni başlıyor.

Yönettiğimiz ana karakter Geralt'ı gördüğümde anlıyorum ki aramızdaki benzerlik kılıç kullanma (!) becerimiz değil, saç rengimiz ve saç stilimiz (Saçları açınca Gandalf the Grey, toplayınca Geralt). Geralt, Witcher adı verilen bir savaşçı sınıfına dahil. Çift kılıç taşıyan bu sınıf, insanların uğraşmaktan çekindiği, korkutucu ya da güçlü yaratıkları avlıyor. Yani bir yerde kurt adam mı var, Witcher arıyorlar. Bir hayalet mi musallat oldu, çözüm için tek adres Witcher. Oyunda böyle sayısız yaratık var. Açıkçası daha önce bu kadar farklı yaratık türünü düşman olarak karşımıza çıkaran bir oyun daha gördüğümü hatırlamıyorum. İşin ilginç yanı, biz onca iblisi alaşağı edip, insanların köylerinde rahat ve huzurlu yaşamasını sağlıyoruz ama onlar bizi sokakta gördüklerinde yere tükürüyor, aşağılayıcı sözler söylüyor. Sevilmiyor Witcher'lar. Çünkü tam olarak bir insan DNA'sına sahip değiller. Melez bir ırka mensuplar. Peki ama sırtında çift kılıç taşıyan, vampiri, kurt adamı, golem'i, ne görürse avlayan Witcher'lara, hürmet göstereceğine diklenen vatandaşlardaki bu cesaret nereden geliyor, bunu oyun boyunca anlayabilmiş değilim.

Oyunun ilk dakikalarında eski zamanları hatırlıyoruz. Manevi kızımız Ciri'ye kılıç kullanma eğitimi veriyoruz. Bu bölüm, Ciri ile aramızda bir bağ oluşmasını sağlıyor zira hikayenin devamında, günümüze (1272) geçtiğimizde Ciri, peşindeki Wild Hunt denen kötücül topluluktan kaçıyor. Biz de Ciri'yi bulmaya ve ona yardım etmeye çalışıyoruz. Bu yolda pek çok dostumuzdan yardım alıyor ve bazı kayıplar da yaşıyoruz.

Witcher 3, alışık olmadığımız kadar başarılı bir hikayeye ve ödüllü yan görevlere sahip. Birbirini tekrar etmeyen sıradan, yapılan şey benzer olsa da hikaye içerisinde sunulduğunda yepyeni algısı yaratan şahane görevler var. Yapımcı CD Projekt, çok başarılı kurgulanmış bir ana karakter, harika bir oyun atmosferi ve sürükleyici bir hikaye sunuyor. Bu formülü böylesine başarıyla tutturan nadir oyunlardan biri Witcher 3. Henüz oynamadıysanız ve RPG türünü seviyorsanız kesinlikle kaçırmayın. Şu anda dijital olarak 50-70 TL arasında oyunu bulmanız olası. Ayrıca oyunun ek paketleri de son derece başarılı. İlk olarak Hearts of Stone, ardından da Blood and Wine'ı oynayın. Eğer iki paket de yüklüyse, oyunu bitirdikten sonra önce mavi renkli görevlere, onları bitirdikten sonra da kırmızı olanlara devam edin. Hearts of Stone'un görevleri mavi renkle işaret ediliyor. Bu paket, uzun bir yan görev gibi. Son derece de ilgi çekici ve merak uyandırıcı bir hikayeye sahip. Blood and Wine ise kırmızı. Bu paket, oyuna dev bir harita ekliyor. Pek çok yan göreve ek olarak yine gizemli bir ana hikayeye savruluyoruz. Eğer oyunun Game of the Year Edition'ını alırsanız, iki paket de The Witcher 3: Wild Hunt ile birlikte gelecektir.

Genel olarak bakıldığında Witcher 3 gerçekten oyun tarihinin en başarılı yapımlarından biri. Üstelik arkasında da dev bir ekip yok. Polonyalı, ABD'dekilere nazaran mütevazi bir stüdyo CD Projekt. Şimdiklerde Cyberpunk 2077'yi geliştiriyorlar. Bu oyun Witcher gibi geçmişte değil, gelecekte geçiyor. İşin ilginç yanı, Witcher 3'de bir noktada Ciri, Cyberpunk 2077'nin evrenini anlatıyor. Bazı teorilere göre, Witcher 3'ü nasıl bitirdiğinizden (oyunun 3 farklı sonu var) bağımsız olarak Ciri'yi Cyberpunk 2077'de de görebiliriz. Bu gerçekten müthiş bir sürpriz olurdu.

