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        Haberler Dünya Witkoff'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan-Trump görüşmesi yorumu | Dış Haberler

        Witkoff'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan-Trump görüşmesi yorumu: Muhteşem ve dönüşümsel

        ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump arasında gerçekleşen görüşmeye ilişkin değerlendirmede bulundu. Witkoff görüşmeyi "muhteşem ve dönüşümsel" olarak niteledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2025 - 23:20 Güncelleme: 22.03.2025 - 23:38
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        Witkoff'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan-Trump görüşmesi yorumu
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        Witkoff, ABD'li gazeteci Tucker Carlson'ın internet üzerinden yayımladığı programa konuk olarak dünya gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        Carlson'ın Türkiye konusundaki görüşlerini sorması üzerine Witkoff, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın 16 Mart'ta yaptığı telefon görüşmesini "muhteşem" ve "dönüşümsel" olarak nitelendirdi.

        Gündemdeki başka konular nedeniyle bu görüşmenin başlıklara taşınmadığına değinen Witkoff, Trump'ın Ankara Büyükelçisi Adayı Tom Barrack'ın "olağanüstü iş" yapmasını beklediklerini kaydetti.

        Witkoff, "Bence Başkan'ın (Trump) Erdoğan'la bir ilişkisi var ve bu önemli olacak. Bence iyi şeyler geliyor. Şu anda o görüşmenin sonucu olarak Türkiye'den çok fazla olumlu haber geliyor. Bence önümüzdeki günlerde bunu haberlerde göreceksiniz." diye konuştu.

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