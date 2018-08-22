Gamescom 2018 etkinliği merakla beklenen oyunların kendilerini göstermesiyle devam ediyor. Polonya merkezli video geliştiricisi The Farm 51’in hazırladığı World War 3 için etkileyici bir tanıtım videosu yayınlandı. Savaş atmosferini derinlemesine hissettiren yapımın fragmanı oyun içi oynanış görüntülerinden oluşuyor.

Battlefield serisine özgü bir stili olan World War 3 oyunu henüz daha alpha aşamasında olmasına rağmen tanıtım videosunda gösterilen hareket kabiliyetleri ve silah mekanikleri ile kullanıcıları memnun edeceği benziyor.

Tanıtım videosunda görebildiğimiz bir diğer cezbedici unsur ise tank ve APC gibi araçların da oynanışa dahil edilmesi. World War 3’ün çıkış tarihi kesin olarak belli değil ancak Steam sayfasına göre Sonbahar 2018 dönemi işaret ediliyor. Ayrıca oyuncular yapıma daha önce erken erişim olarak ulaşabilecek.

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