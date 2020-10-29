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Ya İstikla Ya Ölüm oyuncuları ve karakterleri kimler? Ya İstikla Ya Ölüm dizisi konusu

TRT1'in yayınlandığı dönemde oldukça ilgi gören dizisi Ya İstikla Ya Ölüm, bu akşam tekrar bölümüyle yayınlanacak. Diziyi takip edecek vatandaşlarımız için dizinin konusu ve oyuncu kadrosu ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik...

Ya İstikla Ya Ölüm oyuncuları ve karakterleri kimler? Ya İstikla Ya Ölüm dizisi konusu

Ya İstiklal Ya Ölüm dizisi milli mücadele ruhunu ekranlara taşıyan bir yapıt olarak, bu akşam bir kez daha tekrar bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. TRT 1 ekranlarında yayınlanan Ya İstiklal Ya Ölüm'ün oyuncu kadrosu ve konusu ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik...

YA İSTİKLAL YA ÖLÜM BAŞROL OYUNCULARI

Mustafa Kemal karakterini İlker Kızmaz’ın canlandırdığı Ya İstiklal Ya Ölüm dizisinin kadrosunda Topkapılı karakterine Birkan Sokullu, Mehmet Akif karakterine Mehmet Özgür, Halide Edip karakterine Dolunay Soysert, Ali Fuat Paşa karakterine Osman Sonant, İhsan Pere karakterine Rıza Kocaoğlu, Galip karakterine Hilmi Cem İntepe ve Nazan karakterine Melis Sezen hayat veriyor.

YA İSTİKLAL YA ÖLÜM DİZİSİNİN KADROSUYLA İLGİLİ DETAYLAR

İlker Kızmaz - Mustafa Kemal Paşa
Birkan Sokullu - Topkapılı Cambaz Mehmet Bey
Dolunay Soysert - Halide Edib
Osman Sonant - Ali Fuat Cebesoy
Mehmet Özgür - Mehmet Âkif Ersoy
Rıza Kocaoğlu - İhsan Pere
Hilmi Cem İntepe - Galip Bey
Melis Sezen - Nazan Hanım
Deniz Celiloğlu - İsmet Paşa
Fırat Doğruloğlu - Adnan Adıvar
Ushan Çakır - Salih Bozok
Deniz Hamzaoğlu - Hüsamettin Bey
Serkan Ercan - Hafız Kemal
Burak Tamdoğan - Fevzi Çakmak
Muhammed Cangören - Hüseyin Kazım Kadri
Altan Erkekli - Salih Hulusi Kezrak
Kenan Bal - Rıfat Börekçi
Umut Kurt - Edip Bey
Burak Yamantürk - Hayati Bey
Mehmet Yilmaz Ak - Arman Pandikyan
İbrahim Gündoğan - Damad Ferid Paşa
Umut Karadağ - Mustafa Sagir
Paul Dwyer - Sir John de Robeck

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