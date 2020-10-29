Ya İstiklal Ya Ölüm dizisi milli mücadele ruhunu ekranlara taşıyan bir yapıt olarak, bu akşam bir kez daha tekrar bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. TRT 1 ekranlarında yayınlanan Ya İstiklal Ya Ölüm'ün oyuncu kadrosu ve konusu ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik...

YA İSTİKLAL YA ÖLÜM BAŞROL OYUNCULARI

Mustafa Kemal karakterini İlker Kızmaz’ın canlandırdığı Ya İstiklal Ya Ölüm dizisinin kadrosunda Topkapılı karakterine Birkan Sokullu, Mehmet Akif karakterine Mehmet Özgür, Halide Edip karakterine Dolunay Soysert, Ali Fuat Paşa karakterine Osman Sonant, İhsan Pere karakterine Rıza Kocaoğlu, Galip karakterine Hilmi Cem İntepe ve Nazan karakterine Melis Sezen hayat veriyor.

YA İSTİKLAL YA ÖLÜM DİZİSİNİN KADROSUYLA İLGİLİ DETAYLAR

İlker Kızmaz - Mustafa Kemal Paşa

Birkan Sokullu - Topkapılı Cambaz Mehmet Bey

Dolunay Soysert - Halide Edib

Osman Sonant - Ali Fuat Cebesoy

Mehmet Özgür - Mehmet Âkif Ersoy

Rıza Kocaoğlu - İhsan Pere

Hilmi Cem İntepe - Galip Bey

Melis Sezen - Nazan Hanım

Deniz Celiloğlu - İsmet Paşa

Fırat Doğruloğlu - Adnan Adıvar

Ushan Çakır - Salih Bozok

Deniz Hamzaoğlu - Hüsamettin Bey

Serkan Ercan - Hafız Kemal

Burak Tamdoğan - Fevzi Çakmak

Muhammed Cangören - Hüseyin Kazım Kadri

Altan Erkekli - Salih Hulusi Kezrak

Kenan Bal - Rıfat Börekçi

Umut Kurt - Edip Bey

Burak Yamantürk - Hayati Bey

Mehmet Yilmaz Ak - Arman Pandikyan

İbrahim Gündoğan - Damad Ferid Paşa

Umut Karadağ - Mustafa Sagir

Paul Dwyer - Sir John de Robeck