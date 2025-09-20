Yabancı hekimler, Türk doktorlarının geliştirdiği yöntemi yerinde izledi

Türkiye Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Derneği (TUSYAD) Başkanı Prof. Dr. Yavuz Kocabey tarafından 3 yıl önce geliştirilen ve dünyada ön çapraz bağ ameliyatlarında tek seansta uygulanabilen yöntem olarak öne çıkan "Kocabey Press Fit tekniği", yurt dışındaki hekimlerin de ilgisini çekmeye başladı.

Romanya ve Yunanistan'dan gelen hekimler, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Prof. Dr. Kocabey ile Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Cemil Ertürk ve ekibinin gerçekleştirdiği ameliyatı uygulamalı olarak takip etti.

Prof. Dr. Kocabey, geliştirdiği tekniği 3 yıldır kullandığını ve yaklaşık 500 hastada uyguladıklarını söyledi.

Yöntemde implant kullanılmadığını belirten Kocabey, böylece kanama ve ödem riskinin ortadan kalktığını ve hastanın çok az ağrı ile hızla iyileştiğini ifade etti.

Kocabey, hastaların ameliyat sonrası erken dönemde rahat hareket edebildiğini anlatarak, "Hasta bir gün sonra dizini 90 dereceye kadar rahatlıkla bükebiliyor. Daha önce 'Bone Patellar tendon bone (BTB)' adı verilen ve uzun yıllar altın standart kabul edilen yöntemler vardı. Bizim yöntemimiz bu tekniklere göre daha hızlı iyileşme sağlıyor" diye konuştu.