Yabancı yatakta uyku problemi: Neden çoğu kişi yeni bir yerde uyurken zorluk yaşıyor? İşte çözümleri!

Rahat olsun ya da olmasın, her zaman yattığımız yatak dışında bir yerde yatmak zor bir deneyim olabilir. Alıştığımız düzenin dışına çıkmak normalde de rahatsız edici bir deneyimken bunun uyku gibi hassas bir alanda yaşaması çoğu kişi için hoş değlidir. İşte bu durumu yaşayanlar için çözüm önerileri...