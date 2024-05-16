Yabancı yatakta uyku problemi: Neden çoğu kişi yeni bir yerde uyurken zorluk yaşıyor? İşte çözümleri!
Eviniz ya da alışık olduğunuz bir yer dışında uyumak zorlayıcı bir deneyim olabilir. Kimileri için yastık değişimi bile uyku alışkanlıklarında belirleyici bir faktörken yepyeni bir yatakta uyumak işleri büyük ölçüde zorlaştırabilir. "İlk gece etkisi" olarak bilinen bu problemi aşmak için uzmanlar tarafından belirli çözümler paylaşıldı. Sizin için bunları derledik. İşte, yeni bir yerde uyumakta zorlananlar için çözümler...
Rahat olsun ya da olmasın, her zaman yattığımız yatak dışında bir yerde yatmak zor bir deneyim olabilir. Alıştığımız düzenin dışına çıkmak normalde de rahatsız edici bir deneyimken bunun uyku gibi hassas bir alanda yaşaması çoğu kişi için hoş değlidir. İşte bu durumu yaşayanlar için çözüm önerileri...
BİLİM DÜNYASI DURUMU İNCELEDİ
Yeni bir yerde uyumakta zorluk çekmek yaygındır. Aslında o kadar yaygın ki bilim insanları buna bir isim veriyor: İlk Gece Etkisi (FNE). Bu büyüleyici olay, uyku araştırmacılarının laboratuvarlarda insan uykusunu ilk kez incelemeye başlamasıyla onlarca yıl önce keşfedildi.
Aslında, araştırmaya katılanlar ilk gece o kadar az uyudular ki, araştırmacılar sonuçları geçersiz kılma korkusuyla ilk gece topladıkları verileri çöpe atmaya karar verdiler.
Peki bu fenomen neden ilk etapta oluyor?
Brown Üniversitesi'nden bilim adamlarına göre bu durumdan beyninizi, özellikle de sol yarıküreyi sorumlu tutabilirsiniz.
Current Biology'de yayınlanan bir çalışmada araştırmacılar, yaklaşık bir hafta arayla iki gece uyudukları sırada 11 gönüllünün beyin aktivitesini ölçmek için çeşitli yöntemler kullandılar. Denekler normal yatma saatlerinde uykuya daldılar ve beyinleri yaklaşık iki saat boyunca (normal bir uyku döngüsünün uzunluğu) tarandı.
EVRİMSEL SÜRECİN BİR PARÇASI
Sonuçlar, beynin sağ yarıküresindeki yavaş dalga aktivitesinin her iki gecede de tutarlı kaldığını, sol yarıküredeki yavaş dalga aktivitesinin ise ilk gecede önemli ölçüde azaldığını buldu. Bu , alışılmadık bir ortamda beynin yarısının ilk gece boyunca daha uyanık kaldığını gösteriyor ; bu, uyurken bizi yırtıcılardan koruyan evrimsel hayatta kalma stratejisinin bir parçası.
Kendimizi yeni bir ortamda bulunabilecek zararlardan koruma içgüdüsü, iyi uyuyamamanızın nedenidir. Beynimizin bir kısmı güvenli bir uyku ortamında olduğumuzdan emin olmak için ekstra alarma geçer.
YENİ BİR YERDE UYUYAMIYORSANIZ NE YAPMALISINIZ?
1) YANINIZDA BİR YASTIK GETİRİN
Uzun bir yola çıkıyorsanız ya da başka bir evde kalacaksanız yanınızda en sevdiğiniz yastığınızı taşıyabilirsiniz. Yastığınızın tanıdık kokusu ve hissi rahatlık hissi verebilir ve beyninizi hâlâ evde olduğunuzu düşünmesi için kandırarak daha derin bir uykuya dalmanıza yardımcı olabilir.
2) GECE RUTİNİNİZE UYUN
Geceleri başınızı nereye koyarsanız koyun, düzenli yatma vakti rutininize uymak iyi bir uyku için çok önemlidir, ancak yeni bir yerde özellikle önemlidir. Her gece yatmadan önce aynı aktiviteleri yaptığınızda beyniniz bu aktiviteleri uykuyla ilişkilendirmeye başlar. Bu nedenle, her zamanki yatmadan önce yaptığınız ritüelleri uygulayarak beyninizi kandırarak hiçbir şeyin farklı olmadığını düşünmesine yardımcı olabilirsiniz.
3) DİKKAT DAĞITICI UNSURLARI ENGELLEYİN
Gıcırdayan döşeme tahtalarından parlak sokak lambalarına kadar yeni bir ortam, uykunuzu bozacak çok farklı dikkat dağıtıcı unsurları beraberinde getirebilir. Yeni bir yerde ilk gece rahat uyuma şansınızı artırmak istiyorsanız, olası unsurlara karşı önceden önlem alabilirsiniz. Karartma perdeleri olmayan bir odada uyuyacağınızı biliyorsanız, ışığı engellemek için bir uyku maskesi takmayı düşünebilirsiniz.
4) NEFES EGZERSİZLERİ
Yatmadan önce yapılacak bazı nefes egzersizleri, zihninizi ve bedeninizi huzursuzluktan arındırmanıza yardımcı olabilir, böylece yeni yerlerde uyuyamadığınızda hızlı uykuya dalmanıza yardımcı olabilir. İki dakika boyunca dikkatinizi nefesinize ve nefes verişinize odaklamak çok basit bir aktivite gibi görünebilir ama oldukça yardımcı olabilir.
Kaynak: Gravity Blankets, Wake Fit