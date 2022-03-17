Yabancıdan 289.8 milyon dolarlık hisse satışı

AA

Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 289,8 milyon dolarlık hisse senedi sattı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 11 Mart haftasında net 289,8 milyon dolarlık hisse senedi ve 121 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) satarken, 200 bin dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) aldı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 4 Mart itibarıyla 17 milyar 538,1 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 11 Mart'ta 16 milyar 770,7 milyon dolara indi.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 2 milyar 535,1 milyon dolardan 2 milyar 283,9 milyon dolara gerilerken, ŞBS stokları da 146,7 milyon dolardan 140,3 milyon dolara düştü.