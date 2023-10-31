Yabancılar kahvaltıda bu yüzünden portakal suyu içiyormuş
Genellikle yabancılar kahvaltıda mutlaka bir bardak portakal suyu içmeyi tercih ediyor. Özellikle Amerikan dizi ve filmlerinde sıklıkla portakal suyu içildiği görülmüştür. Peki bu alışkanlık nasıl ortaya çıktı?
YABANCILAR NEDEN PORTAKAL SUYU İÇER?
Yabancıların kahvaltıda portakal suyu içme alışkanlığı sağlığı olumlu yönde etkilediği için popülerleşmedi. Uzun geçmişe dayanan bu kültür aslında dahice hazrılanmış bir reklam pazarlamasının eseri.
Özellikle Amerikan film ve dizilerinde sabah kahvaltılarında süt ile beraber portakal suyu içildiği çok görülür. Amerikalılar bundan yıllar önce bir meyvenin suyunu sıkmayı çok zahmetli gördüğü için böyle bir alışkanlık edinmemişlerdi.
1900'lerin başında 20. yüzyılda Kaliforniya Meyve Yetiştiricileri Borsası fazla miktarda portakal üretiyordu ancak arz talep dengesi pek de iyi değildi.
Hiçbir ürün satıcısı kendi ürününü azaltmak istemedi bu nedenle KMYB asıl hedefini pazarlamaya ve reklama çevirerek bu kültürünün yayılmasında ilk adımları attı.
Ancak portakalların reklamını yapmak oldukça zordu bu nedenle yeni bir şey düşünmek zorunda kaldılar ve günümüzün modern reklamcılığın babası olarak bilinen Albert Lasker'dan destek aldılar.
Lasker inanılmaz reklamcılık yöntemi ile ilk olarak portakalın içerdiği C vitamini üzerinden pazarlama geliştirdi. Her sabah portakal yemenin iyi geldiği yönünde reklamlar hazırladı ve insanların beynine mesajlar işlemeye başladı.
Portakallar ilk başta konserve halinde satılmaya başladı ancak yapış yapış oluyor ve rengi hemen kahverengiye dönüyordu. Bu nedenle satışlar tam olarak istenilen düzene oturmadı. Raflarda uzun süre kalabilen meyve suyu üretilmeye başladı.
Ayrıca bu üretim meyve sıkacağının da icat edilmesini sağladı. Pazarlama algısını iyice oturtan üreticiler sabahları portakal suyunun içilmesi, akşamları ise limonata içilmesi gerektiğini düşündürttü. Böylece portakal suyu sofralardan eksik olmamaya başladı.