Yabancılar kahvaltıda bu yüzünden portakal suyu içiyormuş

Ancak portakalların reklamını yapmak oldukça zordu bu nedenle yeni bir şey düşünmek zorunda kaldılar ve günümüzün modern reklamcılığın babası olarak bilinen Albert Lasker'dan destek aldılar.

Lasker inanılmaz reklamcılık yöntemi ile ilk olarak portakalın içerdiği C vitamini üzerinden pazarlama geliştirdi. Her sabah portakal yemenin iyi geldiği yönünde reklamlar hazırladı ve insanların beynine mesajlar işlemeye başladı.

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Portakallar ilk başta konserve halinde satılmaya başladı ancak yapış yapış oluyor ve rengi hemen kahverengiye dönüyordu. Bu nedenle satışlar tam olarak istenilen düzene oturmadı. Raflarda uzun süre kalabilen meyve suyu üretilmeye başladı.

Ayrıca bu üretim meyve sıkacağının da icat edilmesini sağladı. Pazarlama algısını iyice oturtan üreticiler sabahları portakal suyunun içilmesi, akşamları ise limonata içilmesi gerektiğini düşündürttü. Böylece portakal suyu sofralardan eksik olmamaya başladı.