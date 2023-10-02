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        Haberler Magazin Yabani dizisinin Yaman'ı Halit Özgür Sarı'nın eski aşkı bakın kim çıktı! Meğer Mucize Doktor'un yıldızıymış!

        Yabani dizisinin Yaman'ı Halit Özgür Sarı'nın eski aşkı bakın kim çıktı! Meğer Mucize Doktor'un yıldızıymış!

        Salı akşamları FOX TV ekranlarında yayınlanan Yabani dizisinde Yaman karakterini canlandıran yakışıklı oyuncu Halit Özgür Sarı, başarılı oyunculuğuyla göz kamaştırdı. Ünlü ismin özel hayatı da merak konusu oldu. Halit Özgür Sarı'nın eski aşkı da kendisi kadar ünlü bir oyuncu çıktı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.10.2023 - 10:10 Güncelleme: 02.10.2023 - 10:10
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        Şimdilerde Salı akşamları FOX TV ekranlarında yayınlanan ve kadrosunda Dolunay Soysert, Simay Barlas, Yurdaer Okur gibi isimlerin yer aldığı Yabani dizisinde "Yaman" karakterini canlandıran yakışıklı oyuncu Halit Özgür Sarı, özel hayatıyla merak konusu oldu.

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        İstanbul Bilgi Üniversitesi Ekonomi Bölümü mezunu olan Halit Özgür Sarı, Hakan Muhafız, Şampiyon, Geçen Yaz ve Kırmızı Oda gibi projelerde boy göstermişti.

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        2022 yılında FOX TV ekranlarında yayınlanan Gizli Saklı adlı dizide Pamir Ulaş karakterini canlandıran yakışıklı oyuncu Halit Özgür Sarı, projede birlikte rol aldığı arkadaşıyla aşk yaşamaya başlamıştı.

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        Halit Özgür Sarı, Gizli Saklı adlı dizide Naz Arıca karakterini canlandıran oyuncu Sinem Ünsal ile aşk yaşamıştı. Çift kısa süren birlikteliklerinin ardından fikir ayrılıkları nedeniyle ilişkilerini noktalama kararı aldı.

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        İşte Halit Özgür Sarı ve eski sevgilisi Sinem Ünsal...

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        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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