        Haberler Spor Diğer Halter Yağmur Melek Şahin, halterde Türkiye ikincisi oldu - Diğer Haberleri

        Yağmur Melek Şahin, halterde Türkiye ikincisi oldu

        Düzce Belediyesi Spor Akademisi'nin yetenekli sporcusu Yağmur Melek Şahin, Eskişehir'de düzenlenen Gençler Türkiye Halter Şampiyonası'nda koparmada 71 kg ve silkmede 85 kg kaldırışla Türkiye ikincisi oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19.09.2025 - 12:14 Güncelleme: 19.09.2025 - 12:14
        Düzce Belediyesi Spor Akademisi sporcusu Yağmur Melek Şahin, Gençler Türkiye Halter Şampiyonası'nda ikinci olarak gümüş madalya kazandı.

        Düzce Belediyesi Spor Akademisi başarılı sporcular yetiştirmeye devam ediyor.

        Bu çerçevede, Eskişehir'de düzenlenen şampiyonada mücadele eden Yağmur Melek Şahin,

        koparmada 71 kilogram, silkmede ise 85 kilogramlık kaldırışıyla Türkiye ikinciliğini elde etti.

