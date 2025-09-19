Yağmur Melek Şahin, halterde Türkiye ikincisi oldu
Düzce Belediyesi Spor Akademisi'nin yetenekli sporcusu Yağmur Melek Şahin, Eskişehir'de düzenlenen Gençler Türkiye Halter Şampiyonası'nda koparmada 71 kg ve silkmede 85 kg kaldırışla Türkiye ikincisi oldu.
Düzce Belediyesi Spor Akademisi başarılı sporcular yetiştirmeye devam ediyor.
Bu çerçevede, Eskişehir'de düzenlenen şampiyonada mücadele eden Yağmur Melek Şahin,
koparmada 71 kilogram, silkmede ise 85 kilogramlık kaldırışıyla Türkiye ikinciliğini elde etti.
