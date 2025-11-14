Habertürk
        Yağmur Ünal'dan annesi Türkan Şoray'ın sağlık durumu hakkında açıklama - Magazin haberleri

        Yağmur Ünal'dan annesinin sağlık durumu hakkında açıklama

        Yağmur Ünal, annesi Türkan Şoray'ın sağlık durumu hakkında açıklamada bulundu; "Annem çok iyi, sağlığı da yerinde. Bol bol geziyor, sosyal medyayı da aktif kullanıyor"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.11.2025 - 08:54 Güncelleme: 14.11.2025 - 08:54
        Sağlık durumu hakkında açıklama
        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Yağmur Ünal, sevgilisi Eren Kesimer ile Etiler'deki bir mekândan çıkarken objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ünal; "Biraz hastayım, çok yanaşmayın size de geçmesin. Çalışıyoruz, uğraşıyoruz" dedi.

        Yağmur Ünal ve sevgilisi Eren Kesimer
        Yağmur Ünal ve sevgilisi Eren Kesimer

        "AİLECE ONUN YANINDAYIZ"

        Meme kanseri tedavisi gören kız kardeşi Irmak Ünal hakkında da konuşan Yağmur Ünal; "Şu an iyi. Kendisi zaten Bali'de. Tedavileri devam ediyor. Kendisi çok güçlü, hep birlikteyiz biz de onun yanındayız. Kimse için bunları öğrenip atlatabilmek kolay değil" dedi.

        Yağmur Ünal ve kız kardeşi Irmak Ünal
        Yağmur Ünal ve kız kardeşi Irmak Ünal

        Yağmur Ünal, annesi Türkan Şoray'dan da bahsetti. Annesinin sağlık durumu hakkında konuşan Ünal; "Annem çok iyi, sağlığı da yerinde. Bol bol geziyor, sosyal medyayı da aktif kullanıyor" ifadelerini kullandı.

        Yağmur Ünal ve annesi Türkan Şoray
        Yağmur Ünal ve annesi Türkan Şoray
        #Yağmur Ünal
        #Türkan Şoray
        #ırmak ünal
