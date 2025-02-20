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        Haberler Dünya Yahya Sinvar’ın 12 Yıllık Sözü Gerçek Oldu | Dış Haberler

        Yahya Sinvar’ın 12 Yıllık Sözü Gerçek Oldu: İsrail, Yüzlerce Filistinliyi Serbest Bırakıyor

        Hamas'ın eski lideri Yahya Sinvar'ın İsrail'le ilgili söylediği söz, 12 yıl sonra gerçekleşti. Habertürk TV Güvenlik Politikaları Koordinatörü Çetiner Çetin'in haberi...

        Giriş: 20.02.2025 - 22:37 Güncelleme: 20.02.2025 - 22:37
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        Yahya Sinvar'ın 12 Yıllık Sözü Gerçek Oldu
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        İsrail ve Arap medyasına göre, hayatını kaybeden Hamas lideri Yahya Sinvar, 12 yıl önce verdiği sözü yerine getirerek, müebbet ve uzun süreli hapis cezası alan Filistinli mahkumların büyük bir kısmının serbest bırakılmasını sağladı.

        İsrail’in Kanal 7 televizyonuna göre, bu hafta içinde 600’den fazla Filistinli mahkum serbest bırakılacak. Bunlardan 445’i, 7 Ekim sonrası Gazze’de gözaltına alınan kişilerden oluşuyor. İsrail’in bu mahkumları serbest bırakma kararı, Gazze savaşında İsrail bombardımanı sonucu öldüğü belirtilen İsrailli rehinelerin cesetlerinin teslim edilmesi karşılığında alındı.

        Özellikle cumartesi günü, 50 müebbet hapis cezasına çarptırılmış Filistinlinin yanı sıra 60 uzun süreli mahkum da serbest bırakılacak. Ayrıca, 2011’deki Şalit Takası kapsamında serbest bırakıldıktan sonra tekrar gözaltına alınan 47 Filistinli de bu kapsamda serbest kalacak. İlk aşamada 108 mahkum Mısır’a gönderilecek, ardından farklı ülkelere nakledilecek. Serbest bırakılanlar arasında ciddi sağlık sorunları bulunan 13 kişi de yer alıyor.

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        İsrail’de büyük tepki: Dört rehine ölü bulundu

        İsrail’de rehinelerin serbest bırakılması büyük tartışmalara neden olurken, İsrailli rehinelerin aileleri forumu, Gazze’de dört İsrailli rehinenin öldüğünü açıkladı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, “Bu, İsrail için son derece zor bir gün. Acı ve yas günü. Dört rehinemizi kaybettik” dedi.

        İbranice kaynaklarda yer alan bilgilere göre, İsrail hükümeti içinde anlaşmazlıklar yaşanıyor. Güvenlik kabinesinin bazı üyeleri, rehinelerin kurtarılması sürecinde hükümetin başarısız olduğunu savunarak Netanyahu’yu eleştiriyor.

        Hamas, Kasım 2023’te İsrailli rehine Shiri Bibas ve iki çocuğunun İsrail bombardımanında öldüğünü duyurmuş, Şubat 2024’te ise çocukların babası Yarden Bibas’ı serbest bırakmıştı.

        Son verilere göre, Gazze’de hala 70 İsrailli rehine bulunduğu belirtiliyor. İsrail ordusuna dayandırılan haberlere göre, bu rehinelerden en az 35’i hayatını kaybetti.

        Ateşkesin geleceği ve sonraki aşamalar

        Katar, Mısır ve ABD arabuluculuğunda sağlanan ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasında, savaşın tamamen sona ermesi öngörülüyor. Ancak Arap medyasındaki haberlere göre, İsrail’in saldırılarını sürdürmesi nedeniyle Hamas, anlaşmanın ikinci aşamasına geçilmesine karşı çıkıyor. İsrail ise Hamas’ı, anlaşma şartlarını ihlal etmekle suçluyor.

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        Anlaşmanın üçüncü ve son aşamasında ise Gazze’nin yeniden inşası planlanıyor. Ancak hem İsrail’in saldırılarının devam etmesi hem de müzakerelerin tıkanması nedeniyle bu aşamanın nasıl uygulanacağı belirsizliğini koruyor.

        Özellikle İsrail içinde Netanyahu hükümetine yönelik baskının arttığı, rehine ailelerinin sokak protestoları düzenlediği ve kabinedeki bazı isimlerin hükümet politikalarına itiraz ettiği belirtiliyor.

        Bu gelişmeler, İsrail-Filistin meselesinde kritik bir dönemece girildiğini gösteriyor.

        *Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir

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