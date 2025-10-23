Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Yakın arkadaşı İbrahim Çelikkol'u silen Birce Akalay: Bu konu hakkında konuşmayacağım

        Birce Akalay: Bu konu hakkında konuşmayacağım

        Birce Akalay, başta İbrahim Çelikkol olmak üzere; Aslı Enver ve Nur Fettahoğlu gibi yakın arkadaşlarını sosyal medya hesabından takip etmeyi bırakmıştı. Bebek'te görüntülenen Akalay; "Bu konu hakkında asla konuşmayacağım" diyerek konu hakkında konuşmaktan çekindi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.10.2025 - 08:10 Güncelleme: 23.10.2025 - 08:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Konuşmayacağım"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Birce Akalay, Bebek'te objektiflere yansıdı. Akalay, basın mensuplarını fark edince önce bir dükkana girerek oradan kendisine kahve aldı.

        Geçtiğimiz günlerde yakın arkadaşı İbrahim Çelikkol başta olmak üzere; Aslı Enver ve Nur Fettahoğlu gibi isimleri sosyal medya hesabından takip etmeyi bırakan Birce Akalay, konuyla ilgili sorular karşısında; "Bu konu hakkında asla konuşmayacağım. Lütfen bana müsaade edin, beni affedin ve gideyim" diyerek konu hakkında konuşmaktan kaçındı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #birce akalay
        #İbrahim Çelikkol
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cezaevi firarisi 6. cinayetin şüphelisi... Seri katil!
        Cezaevi firarisi 6. cinayetin şüphelisi... Seri katil!
        Sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Onların sigorta primi 2026’da artacak
        Onların sigorta primi 2026’da artacak
        Avrupa'nın kralı Galatasaray!
        Avrupa'nın kralı Galatasaray!
        Victor Osimhen'den rekor!
        Victor Osimhen'den rekor!
        "Buna anlam vermek zor!"
        "Buna anlam vermek zor!"
        "Galatasaray daha fazla atabilirdi!"
        "Galatasaray daha fazla atabilirdi!"
        İndirim mi, pas mı?
        İndirim mi, pas mı?
        Dilinizin rengi değişiyorsa dikkat!
        Dilinizin rengi değişiyorsa dikkat!
        Madrid'de Türk derbisi! İşte gecenin sonuçları...
        Madrid'de Türk derbisi! İşte gecenin sonuçları...
        Volkswagen'den üretime 'ara' kararı
        Volkswagen'den üretime 'ara' kararı
        G.Saray'a İlkay Gündoğan şoku!
        G.Saray'a İlkay Gündoğan şoku!
        36 maddelik torba teklifte neler var?
        36 maddelik torba teklifte neler var?
        Lüks rezidansta “kahveli” kavga
        Lüks rezidansta “kahveli” kavga
        Suya dalabilen tek yırtıcı kuş Uluabat Gölü’nde!
        Suya dalabilen tek yırtıcı kuş Uluabat Gölü’nde!
        Apartman dairesinde yangın! Mahsur kalan 4 kişi ile 1 köpek kurtarıldı
        Apartman dairesinde yangın! Mahsur kalan 4 kişi ile 1 köpek kurtarıldı
        Ukrayna Gripen savaş uçağı tedarik edecek
        Ukrayna Gripen savaş uçağı tedarik edecek
        ABD'den Rusya'ya yaptırım açıklaması
        ABD'den Rusya'ya yaptırım açıklaması
        Beşiktaş, Konya'da 2 golle kazandı!
        Beşiktaş, Konya'da 2 golle kazandı!
        Dışişleri: İsrail meclisinin adımı yok hükmündedir
        Dışişleri: İsrail meclisinin adımı yok hükmündedir