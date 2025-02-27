Yalan söylemek orucu bozar mı?Diyanet'e göre oruçluyken yalan söylemek orucu bozar mı?

Müslümanlar, üç aylarda ve Ramazan ayında oruç tutma detaylarını merak eder. İbadetini yapmak ve orucunu tutmak isteyenlerin kafasını bazı konular karıştırır. Yalan söylemek de bunlar arasındadır. Çünkü bu dönemde kişiler, hareketlerine ekstra dikkat etmelidir. Oruçlu olan bir kişi, iftar saatine kadar ağzından çıkanlara ve hareketlerine sahip çıkmalıdır. Bu konuda Hz. Peygamber (s.a.s.) şöyle buyurmuştur;

“Her kim yalan söylemeyi ve yalanla amel etmeyi bırakmazsa, o kimsenin yemesini içmesini bırakmasına Allah’ın hiçbir ihtiyacı yoktur.” (Buhârî, Savm, 8 [1903]).

YALAN SÖYLEMEK ORUCU BOZAR MI?

Diyanet bu konuda şöyle bir aktarım yapmıştır;

Müslüman her zaman ve her yerde haramlardan sakınmalı, başta oruç olmak üzere ibadetle geçirilen Ramazan ayında ise daha da dikkatli davranmalıdır. Oruçlu kimsenin tüm günahlardan sakınarak oruç ibadetinin maksadına uygun hareket etmesi gerekir. Hz. Peygamber (s.a.s.) şöyle buyurmaktadır: “Her kim yalan söylemeyi ve yalanla amel etmeyi bırakmazsa, o kimsenin yemesini içmesini bırakmasına Allah’ın hiçbir ihtiyacı yoktur.” (Buhârî, Savm, 8 [1903]).

Oruçlu olan kimsenin yalan konuşmaktan ve yalanla iş yapmaktan uzak durduğu gibi gıybet, kötü söz söylemek, kul hakkı yemek, harama bakmak, kumar oynamak vb. yasak davranışlardan da uzak durması gerekir.

KÖTÜ SÖZ SÖYLERSEM ORUCUM BOZULUR MU?

Müslümanların her zaman ve her koşulda haramdan sakınması önerilmiştir. Başta oruç olmak üzere ibadet eşliğinde geçirilen zamanlarda kötü söz ve yalan söylemek yasaklanmıştır. Oruçlu olan bir kişinin tüm süreç boyunca günahlarından sakınması ve uzak durması tavsiye edilmiştir. Çünkü İslam aleminde günahlardan kaçınarak ibadet maksadına uygun hareket etmek uygun görülmüştür. Bu yüzden din alimleri, günlük hayatta ve özellikle oruç süresince yalan söylemeden uzak durmayı tavsiye eder.

Ayrıca bu süreçte yalan konuşmaktan ve yalanla çeşitli işler yapmaktan da uzak durulması önerilir. Sahur ile iftar arasında yalan söyleyen kişilerin orucunun bozulduğu bilindiğinden bu şekilde davranılmalıdır. Ayrıca kul hakkı yemek, kumar oynamak, harama bakmak, gıybet yapmak ve kötü söz söylemek de kaçınılması gerekenler arasındadır.