Star TV ekranlarının her hafta cuma günü yayınlanan dizisi Yalı Çapkını son bölümü ile heyecanlı anlara sahne oldu. Final sahnesi sonrasında Yalı Çapkını 19. bölüm fragmanı araştırmaları arttı. Peki, Yalı Çapkını 19. bölüm fragmanı çıktı mı? İşte Star TV ile Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı ve 19. bölümde yaşanacaklar...