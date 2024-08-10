Yalova'da 6,6 milyon liralık internet dolandırıcılığı operasyonu: 1 tutuklama

Yalova'da A.K'nin banka hesabındaki 6 milyon 600 bin TL'yi başka hesaplara aktararak dolandırıcılık yaptığı belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı. 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

DHA'nın haberine göre; Yalova'da, dün öğle saatlerinde telefonundan banka hesaplarını kontrol eden A.K, banka hesabında bulunan 6 milyon 600 bin TL'nin, bilgisi dışında internet bankacılığı yoluyla başka hesaplara aktarıldığını fark etti.

A.K'nin ihbarı üzerine harekete geçen Yalova İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, olayı gerçekleştirdiği tespit ettiği Armağan Şahin Işıktutan, A.A. ve M.A'yı evlerine düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.