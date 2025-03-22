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        Haberler Gündem Çevre Yalova'da şebeke suyu köpüklenmişti: Muhtar görevden uzaklaştırıldı | Son dakika haberleri

        Yalova'da şebeke suyu köpüklenmişti: Muhtar görevden uzaklaştırıldı

        Yalova'da 29 Ocak'ta, su ihtiyacını karşılayan Gökçe Barajı'nı besleyen Kadıköy ile Kurtköy Derivasyonu'nda yaşanan köpüklenmenin ardından tutuklanan daha sonra serbest bırakılan Kurtköy köyü muhtarının görevden uzaklaştırıldığı bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2025 - 02:10 Güncelleme: 22.03.2025 - 02:10
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        Yalova'da şebeke suyu köpüklenmişti: Muhtar görevden uzaklaştırıldı
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        Yalova Valiliği'nden yapılan açıklamada, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra tutuklanan daha sonra yapılan itiraz üzerine serbest bırakılan Kurtköy Köyü Muhtarı Y.T'nin bakanlık oluruyla görevden uzaklaştırıldığı belirtildi.

        AA'nın haberine göre; açıklamada, muhtarlık görevini vekaleten yürütmek üzere birinci asil aza Ömer Bilgin'in Valilik tarafından görevlendirildiği aktarıldı.

        Yalova'da kentin su ihtiyacını karşılayan Gökçe Barajı'nı besleyen Kadıköy ile Kurtköy Derivasyonu'nda 29 Ocak'ta köpüklenme oluşması nedeniyle kentte 24 saat su kesintisi yaşanmış, hatlarda yapılan temizliğin ardından yeniden su verilmeye başlanmıştı. Şebeke suyuna dışarıdan müdahale edildiği iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Kurtköy Köyü Muhtarı Y.T, muhtar azası N.U. ile eski belediye çalışanları S.A, G.K. ve Ö.B. gözaltına alınmıştı.

        Zanlılardan muhtar Y.T. ve eski belediye çalışanı S.A, "İçilecek sulara zehir katarak veya başka suretlerle bunları bozarak kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürme" suçundan tutuklanmış, diğer şüpheliler salıverilmişti.

        İlerleyen süreçte sanık avukatlarının yaptığı başvuru üzerine dosyada tutuklu sanık kalmamıştı. B

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