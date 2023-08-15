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        Oğlu ölümlü kazaya karışan Yalova Belediyesi Personel A.Ş. Müdürü istifa etti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.08.2023 - 19:59
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        Oğlu ölümlü kazaya karışan Yalova Belediyesi Personel A.Ş. Müdürü istifa etti
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        Emre Can KAZMALI/YALOVA, (DHA)YALOVA'da, Yalçın Pehlivan'ın (59) hayatını kaybettiği kazada tutuklanan hafif ticari aracın sürücüsü Muhsin Aykut Solmaz'ın (19) Yalova Belediyesi Personel A.Ş. Müdürü olan babası Alpan Solmaz, belediyedeki görevinden istifa etti. Solmaz'ın yerine, Bülent Tanır getirildi.

        Kaza, geçen perşembe gecesi Adnan Menderes Mahallesi'nde meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen Yalçın Pehlivan yönetimindeki motosiklete, 34 GLJ 609 plakalı hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrularak motosikletten düşen sürücü Yalçın Pehlivan ile eniştesi Murat Türk (39) ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı. Yalçın Pehlivan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Murat Türk ise bir günlük tedavisinin ardından taburcu edildi. Yalçın Pehlivan, Yalova Merkez Camisi´nde kılınan cenaze namazının ardından Kabaklı köyü Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Kazanın ardından gözaltına alınan hafif ticari araç sürücüsü Muhsin Aykut Solmaz (19), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Solmaz'ın, Yalova Belediyesi Meclis Üyesi ve Personel A.Ş. Müdürü Alpan Solmaz'ın oğlu olduğu ortaya çıktı. Kazaya karışan aracın, belediye iştiraklerinden birine ait kiralık araç olduğu iddia edildi. Kazanın ardından Alpan Solmaz, belediyedeki Personel A.Ş. Müdürlüğü görevinden istifa etti. Solmaz'ın yerine Bülent Tanır getirildi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Yalova / Merkez Emre Can KAZMALI

        2023-08-15 19:58:50

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